Wëssenschaftler wuessen humaniséierter Nier bei Schwäin

D'Wëssenschaftler hunn e groussen Duerchbroch am Beräich vun der Organtransplantatioun erreecht andeems se erfollegräich humaniséiert Nieren bei Schwäin wuessen. D'Fuerscher hunn mënschlech-Schwäin chimeresch Embryonen erstallt andeems se mënschlech a Schwäinzellen kombinéiert. Dës Embryonen goufen dann an Ersatzschwäin Mammen transferéiert, wat zu de Wuesstum vun Nieren mat haaptsächlech mënschlech Zellen resultéiert. Dëst ass déi éischte Kéier datt d'Wëssenschaftler e festen humaniséierten Organ an engem aneren Déier erfollegräich ugebaut hunn.

Wärend d'Niere meeschtens mënschlech Zellen enthalen hunn, hunn se och Schweinvaskulatur an Nerven abegraff, wat verhënnert datt se fir Transplantatioun an hirer aktueller Form benotzt ginn. D'Erausfuerderung fir e komplett mënschlecht Organ ze kreéieren bleift ongeléist mat aktuellen Gentechnik Techniken.

D'Aarbecht vun de Fuerscher vun de Guangzhou Instituter fir Biomedizin a Gesondheet, Chinesesch Akademie vun de Wëssenschaften, an der Wuyi Universitéit gouf als Pionéier beschriwwen. Wéi och ëmmer, klinesch Uwendungen ginn net erwaart an der absehbarer Zukunft ze geschéien wéinst de villen Erausfuerderungen déi musse behandelt ginn.

Virdrun Versuche Mënsch-Schwäin Hybriden ze kreéieren hu gescheitert well Schwäinzellen tendéieren mënschlech Zellen wärend der Entwécklung auszekonkurréieren, wat zu Chimeren resultéiert déi haaptsächlech Schwäin sinn. D'Fuerscher hunn dëst Thema iwwerwonnen andeems se en Eenzell Schwäin Embryo genetesch konstruéieren fir zwee Genen ze feelen déi néideg sinn fir d'Nierentwécklung. Dëst huet eng Nisch am Embryo erstallt, déi vu mënschlechen embryonale Stammzellen gefëllt ka ginn, wat zu der Integratioun vu mënschlechen Zellen an de Schweinembryo féiert.

Déi chimeresch Embryonen goufen dann op Ersatzstécker transferéiert an no 25 oder 28 Deeg vun der Schwangerschaft bewäert. D'Embryonen weisen strukturell normal Nieren fir hir Entwécklungsstadium, mat der Präsenz vun Tubulen, déi schliisslech d'Niere mat der Blase verbannen. Ongeféier 50-60% vun den Zellen an den Embryonen ware mënschlech, an e puer mënschlech neural Zellen goufen am Gehir a Spinalkord fonnt.

Wärend d'Fäegkeet fir eng voll mënschlech Nier an engem Schwäin ze wuessen gëtt erwaart fir vill Joeren ze daueren, hunn d'Fuerscher d'Bedierfnes fir méi komplex Gentechnik vun de Schwäin beliicht, wat zousätzlech Erausfuerderunge stellt. D'Entwécklung vu mënschlechen Nerven a Vaskulatur ouni de Risiko vun engem humaniséierte Gehir bleift eng zentral Erausfuerderung, déi muss ugoen.

Als Conclusioun hunn d'Wëssenschaftler e bemierkenswäerte Meilesteen erreecht andeems se humaniséierter Nier bei Schwäin wuessen. Och wann et nach ëmmer vill Hindernisser ze iwwerwanne sinn, mécht dës Fuerschung d'Dier op fir d'Méiglechkeet vu mënschlechen Organer bannent Déieren ze wuessen, potenziell eng Léisung fir de globalen Mangel un Organer fir Transplantatioun ze bidden.

