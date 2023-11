By

D'Entwécklung vun der Schëller bei Déieren huet laang evolutiv Biologen intrigéiert. Eng rezent Etude vu Fuerscher vum Imperial College London an dem Natural History Museum huet nei Liicht iwwer dëst Thema werfen andeems se antik Fëschfossilen ënnersicht hunn. D'Etude fuerdert existent Theorien a gëtt frësch Abléck an d'Origine an d'Evolutioun vu Schëlleren bei Wirbeldéieren.

Wärend zwou prominent Hypothesen an der Vergaangenheet proposéiert goufen, de "Gill-Arch" a "Finn-Fall" Theorien, hu si Aschränkungen konfrontéiert wéinst der Knappheet vu fossille Beweiser. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher hir Iwwerpréiwung vun engem fossille Placoderm, Kolymaspis sibirica, daten zréck op ongeféier 407 Millioune Joer, huet banebriechend Abléck ugebueden.

Dem Dr Martin Brazeau seng virsiichteg Observatioun huet eng komesch Kapp-Schëllergelenk am Gehir vum Placoderm opgedeckt. Wann Dir dës Feature mat fréiere jawless Fësch vergläicht, hunn d'Fuerscher opfälleg Ähnlechkeete mat Kiembéi gemierkt, wat hir entscheedend Roll an der Schëllerentwécklung an der Evolutioun suggeréiert.

Ausserdeem huet d'Feele vu méi wéi fënnef Kiembéien a Kiefefësch kombinéiert mat der Entdeckung aus dem Gehirnfall zu enger interessanter Propositioun gefouert. D'Fuerscher hunn hypothetiséiert datt de sechste Gielbogen als Grenz gehandelt huet, déi de Kapp vum Kierper trennt an eng fundamental Roll bei der Bildung vu Schëlleren gespillt huet.

Den Dr Brazeau huet d'dynamesch Natur vun der Evolutioun ënnerstrach, an ënnersträicht datt d'Killebéi vläicht net an der moderner Anatomie existéieren, awer hiren Afloss bestoe bleift. D'Etude encouragéiert d'Konvergenz vun de Gill-Arch- a Fin-Fall-Hypothesen, fuerdert d'Fuerscher fir Abléck aus béiden Theorien ze kombinéieren.

Spannend zukünfteg Fuerschung ass amgaang, mam Natural History Museum Dr. Andeems Dir méi Daten analyséiert, hoffen d'Wëssenschaftler weider Detailer iwwer d'Evolutioun vu Schëlleren z'entdecken, wat e méi déif Verständnis vun dëser vital anatomescher Feature erlaabt.

Als Conclusioun bitt dës Studie eng faszinéierend Perspektiv op d'Evolutioun vu Schëlleren bei Wirbeldéieren. Et ënnersträicht de Wäert vun der interdisziplinärer Fuerschung, kombinéiert Fossilien, Entwécklungsbiologie, a komparativ Anatomie fir de Puzzel vun eiser anatomescher Vergaangenheet zesummenzebréngen. D'Abléck, déi gewonnen hunn, verbesseren net nëmmen eist Wëssen iwwer d'Vergaangenheet, awer leeën och d'Basis fir zukünfteg Evolutiounsstudien.

FAQ

Q: Wat sinn placoderms?

A: Placoderms waren antike Fësch, déi an der Devonescher Period existéiert hunn, ongeféier 420 bis 360 Millioune Joer. Si ware bekannt fir hir ënnerscheedlech gepanzert Placke a waren zu den éischte jawed Wirbeldéieren, déi eng bedeitend Roll an der Evolutioun vu verschiddene Fütterungsstrategien spillen.

Q: Wéi eng physesch Fonctiounen hunn placoderms?

A: Placoderms haten en haart, knachegt Exoskeleton, deen op Panzerplacke gläicht, a Schutz fir hire Kapp an Thorax. Si besëtzen Kiefer, déi eng entscheedend evolutiv Entwécklung waren, an amplaz vun Zänn, hu si scharf Knachplacke fir hir Prouf ze gräifen an ze zerbriechen.

Q: Wou hunn placoderms gelieft, a wat war hir Verdeelung?

A: Placoderms bewunnt verschidde aquatesch Ëmfeld, dorënner Séisswaasser Flëss, Séien a salzeg Mier. Fossile vu Placoderme goufen op all Kontinent fonnt, wat hir global Verdeelung während der Devonian Period ugeet.

Q: Wat huet zum Ausstierwen vu Placodermen gefouert?

A: D'Grënn hannert dem plötzlechen a mysteriéisen Ausstierwen vu Placodermen um Enn vun der Devonian Period sinn nach ëmmer en Thema vun der Debatt tëscht Paleontologen. Wéi och ëmmer, hir Entstoe wéi déi éischt jawed Wirbeldéieren markéiert e bedeitende evolutive Meilesteen.

Q: Wéi droen Placodermen zu eisem Versteesdemech vun der Wirbeldéieren Evolutioun bäi?

A: Placoderms bidden wäertvoll Abléck an d'fréi evolutiv Geschicht vu jawed Wirbeldéieren, dorënner modern Fësch a souguer Mënschen. Hir Fossilien déngen als Fënsteren an déi faszinéierend Rees vum Wirbeldéierliewen op der Äerd.

