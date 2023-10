By

De Koméit 12P/Pons-Brooks, bekannt fir seng kryovulkanesch Aktivitéit, soll den 21. Abrëll 2024 am nootste bei der Äerd passéieren. Mat engem Duerchmiesser vu ronn 18.6 km huet en d'Potenzial fir mat bloussem A siichtbar ze ginn dëser enker treffen.

Cryovulkanismus, och bekannt als kale Vulkanismus, ass e geologesche Prozess wou äiseg Materialien, wéi Waasser, Ammoniak oder Methan, aus dem Innere vun engem Himmelskierper ausbriechen amplaz vu geschmollte Fiels. Dës Kryovulkane ginn dacks an äisegem Kierper wéi Koméiten a verschidde Mounden am baussenzege Sonnesystem fonnt.

De Koméit 12P/Pons-Brooks gouf fir d'éischt vum Astronom Jean Louis Pons am Joer 1812 entdeckt, a spéider onofhängeg vum William Robert Brooks am Joer 1883 erëm entdeckt. Hie folgt eng elliptesch Ëmlafbunn ëm d'Sonn, mat enger Duerchschnëttszäit vu ronn 70.5 Joer.

Wärend senger nooste Approche zur Äerd am Joer 2024 besteet d'Méiglechkeet datt 12P/Pons-Brooks mat bloussem A siichtbar wier. Dat heescht, datt ouni d'Hëllef vun Teleskopen oder Spektiven Stargazer de Koméit um Nuetshimmel kënne gesinn. Allerdéngs kann d'Sichtbarkeet vu Koméiten heiansdo onberechenbar sinn, well se vu Faktore wéi d'Hellegkeet vum Koméit an der Noperschaft zu der Äerd hänkt.

Koméite besteet aus enger Mëschung aus flüchtege Materialien, wéi Waasseräis, Stëbs, Kuelendioxid a Methan. Wann e Koméit méi no un d'Sonn kënnt, verursaacht d'Hëtzt dës liichtflüchteg Materialien ze verdampelen an e glühend Koma, oder Atmosphär, ronderëm de Kär ze produzéieren. Dëse glühenden Koma an de Koméiteschwanz sinn dat wat d'Koméite vun der Äerd sichtbar maachen.

Et ass wichteg fir Astronomiebegeeschterten iwwer déi lescht Informatioun a Prognosen iwwer d'Visibilitéit vum Koméit 12P/Pons-Brooks am Joer 2024 um Lafenden ze bleiwen. Mat gudde Wiederkonditiounen an engem kloren Nuetshimmel besteet d'Chance dëse kryovulkanesche Koméit mam plakeg ze gesinn. Aen.

