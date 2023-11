D'Taurid Meteor Show: E Himmelsspektakel an zwee Akten

By

D'Taurid Meteorenschauer ass en alljährlecht Event dat Stargazers an Astronomie-Enthusiaster begeeschtert. Am Géigesaz zu anere Meteorschaueren bidden d'Tauriden eng eenzegaarteg Erfarung mat zwou getrennten Spëtznuechte mat fënnef Deeg ausser. Dës Schaueren si bekannt fir hir Feierbäll - blendend Meteoren déi den Nuetshimmel beliichten wéi se duerch d'Äerdatmosphär plummen. Iwwerdeems d'Tauriden vläicht net en héije Volumen vu Schéissstäre produzéieren, ass hiren Himmelsdisplay een deen net verpasst soll ginn.

Den éischten Akt vun dëser kosmescher Leeschtung ass d'Süd-Taurid Meteorschauer, déi säin Héichpunkt spéit um Méindeg, 6. November a fréi um Dënschdeg, 7. November erreecht. Och wann d'Schauer vum 23. September bis den 8. spezifesch Datumen. No dësem Spektakel ass d'Bühn fir den zweeten Akt - d'Northern Taurid Meteorschauer. Dee Samschdeg 11. November a fréi e Sonndeg 12. November stattfënnt, versprécht dësen Affichage e bemierkenswäerte Stroum an der Feierballaktivitéit.

Béid Meteorschaueren kréien hiren Numm vum Stärebild Stier, de Stier, deen an der Hierschtzäit den Nuetshimmel schméiert. Während d'Meteore schéngen aus der Géigend vum Stier ze kommen, si si net mam Stärebild selwer verbonnen. Amplaz kreéieren se e faszinéierende Danz mat de Stären, faszinéierend Zuschauer mat hirer flüchtiger Schéinheet.

Fir dës verzauberend Himmelsevenementer ze gesinn, ass et entscheedend d'Moundbedéngungen ze berücksichtegen. Wärend dem Héichpunkt vun de südlechen Tauriden, wäert e 59% beliichten, verschwannende Gibbous Mound den Himmel vun Mëtternuecht un. Wéi och ëmmer, den nërdlechen Tauriden-Héichpunkt fällt mat engem ofschwächende Moundhimmel, mat just 4% Beliichtung, kuerz virum Sonnenopgank op. Dës optimal Däischtert bitt Beobachter déi bescht Chance fir Stäreschéissen a Feierbäll ze gesinn - virausgesat datt den Nuetshimmel kloer bleift.

Wéi d'Taurid Meteorschaueren hir Erscheinung maachen, ass et wichteg d'Phänomen ze verstoen, déi se representéieren. Schéissstäre, wëssenschaftlech als Meteoroiden bezeechent, si kleng Partikelen, déi an d'Äerdatmosphär erakommen, a kreéieren helle Sträifen iwwer den Himmel wéi se zerbriechen. D'NASA seet vir, datt d'Quell vun den Tauriden de Koméit 2P/Encke ka sinn, dee viru Jorhonnerte viru Jorhonnerte e Spuer vu Fielsstreck no bei der Äerdëmlafbunn hannerlooss huet.

Bereet Iech vir, vun der Taurid Meteorschauer faszinéiert ze ginn, wéi se sech an zwee ënnerschiddlech Akten entfalen. Markéiert Är Kalenneren a gräift d'Geleeënheet fir dësen Himmelsspektakel ze gesinn, dee versprécht d'Imaginatioun vu Stargazers z'ënnerbriechen an eis un déi grouss Wonner z'erënneren, déi iwwer eisem Planéit existéieren.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wéi vill Schéissstäre kënne während de Spëtznuechte vun den Taurid Meteorschaueren gesi ginn?

A: Am Duerchschnëtt bidden d'Taurid Meteorschaueren manner wéi 10 Schéissstäre pro Stonn op hiren Héichpunktnuechten.

Q: Firwat sinn Schéissstäre méi siichtbar am November?

A: Den November ass en exzellente Mount fir Stäreschéisser ze beobachten wéinst enger Iwwerfloss vu sporadesche Meteoren.

Q: Ginn déi südlech an nërdlech Taurid Meteorschaueren zur selwechter Zäit?

A: Neen, d'Süd-Taurid Meteorschicht erreecht Ufank November, während d'Nord-Taurid Meteorschauer e puer Deeg méi spéit säin Héichpunkt erreecht.

Q: Sinn d'Taurid Meteorschaueren mam Stärebild Taurus verbonnen?

A: Och wann d'Meteorschaueren aus der selwechter Regioun vum Himmel wéi de Stier schéngen ze kommen, si si net direkt mam Stärebild verbonnen.

Q: Wat verursaacht Schéissstäre?

A: Schéissstäre entstinn wann Meteoroiden, kleng Partikelen an d'Äerdatmosphär erakommen a verdampen, wat Sträifen vu Liicht produzéiert.

Q: Wat ass déi wahrscheinlech Quell vun den Taurid Meteorschaueren?

A: D'Tauriden kënnen aus dem Koméit 2P/Encke staamen, dee viru ville Joere viru ville Joer e Spuer vu Fielsstécker no bei der Äerdëmlafbunn hannerlooss huet.