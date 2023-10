D'Orionid Meteor Reen fir den Himmel ze beliichten

D'Orionid Meteorschauer, déi den 2. Oktober ugefaang huet a bis de 7. November weidergeet, soll e Samschdeg den Héichpunkt kréien. Och wann ongënschteg Wiederkonditiounen a Groussbritannien d'Visibilitéit behënneren kënnen, kënnen Skygazers an aneren Deeler vun der Welt dëst astronomescht Spektakel Zeien. D'Dusch staamt aus Schutt, deen dem Halley säi Koméit hannerlooss ass, ee vun de bekanntste Koméiten an der Geschicht. Wéi de Koméit ëm d'Sonn ëmkreest, briechen kleng Fragmenter ewech, a bilden e Spuer vu Stëbs an Äis. Wann dës Iwwerreschter an d'Äerdatmosphär mat enger schneller Geschwindegkeet vun 41 Meilen pro Sekonn erakommen, verbrennen se duerch Reibung, a kreéieren Liichtstreifen.

Dës Meteorschauer hält eng bedeitend Plaz am alljährlechen Himmelsevenementskalenner. Den Dr Minjae Kim, e Physiker vun der University of Warwick, beschreift et als eng eenzegaarteg Geleeënheet fir déi, déi d'Chance verpasst hunn dem Halley säi Koméit ze gesinn. Während de Koméit selwer nëmmen all 75-76 Joer d'Äerd passéiert, trëtt d'Orionid Meteorschauer all Joer op, wat e bësse Kompensatioun fir déi, déi eventuell d'Erscheinung vum Koméit verpasst hunn. Meteorschaueren sinn nom Stärebild benannt, aus deem se schéngen hierkommen, an am Fall vun den Orioniden schéngen se aus der Richtung Orion ze kommen.

Fir d'Orionid Meteorenschauer ze beobachten, ass déi bescht Zäit tëscht Mëtternuecht a Sonnenopgang e Samschdeg, den 21. Oktober. Dëst Evenement kann souwuel vun der nërdlecher wéi och vun der südlecher Hemisphär gesi ginn, awer d'Sichtbarkeet wäert besser sinn am kloeren Himmel. Et ass recommandéiert eng donkel Outdoor Plaz mat minimaler Liichtverschmotzung ze fannen. D'Meteore wäerten iwwer de ganzen Himmel siichtbar sinn, sou datt d'Wiel vun enger grousser fräier Plaz e bessere Scannen vum Himmelsdisplay erlaabt. Well den Timing vu Meteoren, déi den Himmel iwwergoen, onberechenbar ass, kann et e Waardespill sinn. Gedrénks a Snacks matbréngen kann d'Erfahrung verbesseren.

Wann Dir d'Meteorschauer e Samschdeg net kann gesinn, ginn et nach Méiglechkeeten se bis ëm den 28. Oktober a senger maximaler Phase ze gesinn.

