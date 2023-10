D'Orioniden: Eng spektakulär Meteorschauer

D'Orioniden Meteorschauer, eng vun de bekanntsten an zouverlässegsten Meteorschaueren, ass e Bléck ze gesinn. Wann Dir jeemools iwwer dës Schéissstäre um Nuetshimmel gefrot hutt, ass et wichteg ze wëssen datt se net tatsächlech Stäre sinn, mee Meteoroiden, déi Fielsen sinn, déi am Weltraum reesen. Dës Meteoroide kënnen a Gréisst vu klenge Kieselstécker a Sand bis zu méi groussen Objeten variéieren.

Wéi d'Äerd duerch seng Ëmlafbunn ëm d'Sonn beweegt, leeft se heiansdo zoufälleg an dës Meteoroiden. Tatsächlech schloen ongeféier 48 Tonnen Material aus dem Weltall all Dag op d'Äerd. Wann dës Meteoroiden an d'Äerdatmosphär erakommen, gi se zu Meteoren. D'Orioniden, mat enger Duerchschnëttsgeschwindegkeet vu ronn 61 km/s, brennen op héijer Héicht op, a schaaft helle Sträifen um Himmel, déi kuerz Zäit ze gesinn sinn.

Meteoreschaueren wéi d'Orioniden sinn net zoufälleg Begeeschterung mat Meteoroiden. Si geschéien wann d'Äerd duerch méi dichter Regioune vu Raumschutt passéiert, déi vu Koméite hannerlooss ginn, wéi se ronderëm d'Sonn reesen. Koméite besteet aus lockere Materialien, déi vu gefruerene Gasen zesummegehale ginn, a wann d'Äerd dës Schutt begéint, da gëtt et zu enger spektakulärer Affichage vu Meteoren, déi duerch den Himmel strecken.

Besonnesch d'Orioniden interesséieren, well se mam Halley sengem Koméit verbonne sinn. Dem Halley säi Koméit, deen all 75 Joer eng Ëmlafbunn ofgeschloss huet, hannerléisst e Spuer vu lockeren Schutt, wéi säin Äis zu Gas gëtt, wann et no bei der Sonn kënnt. Wann d'Äerd duerch dës Schutt passéiert, erliewen mir d'Orioniden Meteorschauer.

Fir Meteorschaueren wéi d'Orioniden ze genéissen, brauch keng speziell Ausrüstung. Wéi och ëmmer, et ass wichteg déi richteg Zäit a Plaz ze wielen. Meteorschaueren sinn no Stärebiller benannt, déi d'Richtung uginn, aus där d'Meteore an eis Atmosphär erakommen. Fir d'Orioniden läit de Stralung am Stärebild Orion, just no uewen lénks vu senger Schëller. Déi verspriechendst Zäit vun der Nuecht fir d'Orioniden ze beobachten ass normalerweis déi zweet Halschent.

D'Orioniden fänken am Ufank Oktober un an Enn am Ufank November, mam Héichpunkt geschitt den 21.-22. Oktober 2023. Während dem Héichpunkt kënnt Dir en Duerchschnëtt vu 40-70 Meteoren pro Stonn erwaarden. Liichtverschmotzung kann Visibilitéit behënneren, also ass et essentiell eng Plaz ewech vun helle Luuchten ze fannen. Zousätzlech ass et entscheedend fir Är Aen fir 20 bis 30 Minutten un d'Däischtert unzepassen.

Meteor kucken ass eng wonnerbar Aktivitéit déi Iech erlaabt Iech ausserhalb vun Ärer beschäftegter Routine erauszekréien a mam Universum ze verbannen. Et erfuerdert Gedold, souwéi e Gefill vu Rou a Bewosstsinn vun Ärem Ëmfeld. Also, gräift e waarme Getränk, fannt eng bequem Plaz, a genéisst déi beandrockend Affichage vun den Orioniden Meteorschauer.

Definitiounen:

- Meteoroid: Fielsen déi am Weltall reesen.

– Meteor: E Meteoroid deen an d'Äerdatmosphär erakomm ass a verbrennt.

- Meteor Shower: En Himmelsevenement an deem verschidde Meteoren observéiert kënne ginn, déi aus deemselwechte Strahlungsstrahl kommen.

- Koméit: En dreckeg Schnéiball aus lockeren Material, deen duerch gefruerene Gasen zesummegehale gëtt.

– Stralung: De Punkt um Himmel, aus deem d'Meteore vun enger Meteorschauer schéngen hierkommen.

