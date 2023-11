Neien Artikel: Zwee NASA Astronaute preparéieren sech op historesch Spacewalk

Zwee NASA Astronaute maachen déi lescht Virbereedunge fir e banebriechende Raumfaart ausserhalb vun der International Space Station (ISS) fir kritesch Ënnerhaltsaarbechten an enger niddereger Äerdbunn ze maachen. Dëst Meilesteen Event wäert déi zweete Kéier an der Geschicht markéieren, datt zwou Fraen zesummen aus der Raumstatioun erauskommen.

Geplangt fir e Mëttwoch um 8:05 Auer ET unzefänken, gëtt de Spacewalk erwaart ongeféier sechs an eng hallef Stonnen ze daueren. Spannend wäert d'NASA Live Coverage vun der extravehikulärer Aktivitéit op verschiddene Plattformen ubidden, dorënner den NASA YouTube Kanal, d'NASA App, an NASA TV. Zousätzlech kënnt Dir duerch den engagéierten Broadcast Feed ofstëmmen.

Wärend dëser wichteger Missioun wäerten d'NASA Astronauten Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara verschidde entscheedend Aufgaben iwwerhuelen. Si fänken un mat der Entfernung vun enger Elektronikbox vun enger Kommunikatiounsantenne op der Raumstatioun. Weider ersetzen se eng vun den 12 Trundle-Lagerversammlungen, déi eng vital Roll spillen fir d'Solararrays vun der ISS ze rotéieren fir d'Sonn ze verfolgen wéi se ëm d'Äerd ëmkreest.

Notamment hält dëse Spacewalk eng immens Bedeitung well et déi éischt fir Moghbeli an O'Hara wäert sinn. Et follegt och den historesche Virgeschmaach am Joer 2019, wéi d'NASA Astronauten Christina Koch an d'Jessica Meir op déi éischt All-Fra Spacewalk ugefaang hunn, effektiv d'Fäegkeeten a Bäiträg vu Fraen an der Weltraumfuerschung beweisen.

Ursprénglech fir den 12. Oktober geplangt, gouf de Spacewalk verspéit wéinst engem Kältemittel aus engem Backup Heizkierper um russesche Modul. Rezent Inspektioun huet eng Bubble vu Reschtofkillungsmëttel opgedeckt, déi während engem Raumwanderung de 25. Oktober erausgeet, wouduerch d'russesch Astronauten op d'Gare zréckkommen. Och wann d'NASA keen Update iwwer d'Leck geliwwert huet, ass et gehofft datt et den zukünftege Spacewalk net beaflosst.

Duerch dës aussergewéinlech Bestriewen setzt d'NASA weider d'Grenze vun der Weltraumfuerschung ze drécken, wärend den Ënnerhalt a glat Operatioun vun der ISS garantéiert. Déi inspiréierend Efforte vun den Astronauten Moghbeli an O'Hara déngen als Testament fir d'Engagement an d'Fäegkeet vum ganze NASA Team.

Oft gestallten Froen

1. Wat ass e Spacewalk?

E Spacewalk, och bekannt als extravehicular activity (EVA), ass wann en Astronaut hir Raumschëff verléisst fir Aufgaben a Reparaturen dobaussen am Vakuum vum Weltraum ze maachen.

2. Wat ass déi International Space Station (ISS)?

D'International Space Station (ISS) ass eng bewunnbar Raumstatioun an enger niddereger Äerdëmlafbunn. Et déngt als Fuerschungslaboratoire, Observatoire a Residenz fir Astronauten aus verschiddene Länner.

3. Wéi laang wäert de Spacewalk daueren?

De Spacewalk gëtt geschat fir ongeféier sechs an eng hallef Stonnen ze daueren, ab 8:05 Auer ET.

4. Wou kann ech de Live Coverage vum Spacewalk kucken?

D'NASA wäert Live Coverage vum Spacewalk op hirem offiziellen YouTube Kanal, der NASA App, an NASA TV ubidden.