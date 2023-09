Nei entdeckte Koméit Nishimura fir selten Erscheinung ze maachen

De Koméit Nishimura, deen eréischt am August entdeckt gouf, passéiert de Moment fir d'éischt zanter iwwer 400 Joer vun der Äerd. Dëst seltent Himmelsevenement wäert fir Stargazers an der Nordhallefkugel fir déi nächst puer Deeg siichtbar sinn wéi et den 12. September laanscht eise Planéit schwéngt.

Mat engem Duerchmiesser vu ronn engem Kilometer kënnt de Koméit an enger Distanz vun 125 Millioune Kilometer vun der Äerd a ka mat bloussem A gesi ginn, obwuel d'Verwäertung vun engem Spektiv oder engem Teleskop recommandéiert ass fir e bessere Bléck ze kréien wéinst senger Schwächheet. Wéi de Koméit d'Sonn méi no kënnt, gëtt e méi hell an erreecht de 17. September säin nootste Punkt un eisem Stär ier e zréck aus dem Sonnesystem geet.

Fir Nishimura vun der nërdlecher Hemisphär ze gesinn, sollten Observateuren den nordëstlechen Horizont ongeféier 1.5 Stonne virum Sonnenopgang kucken. De Koméit gëtt erwaart tëscht de Stärebiller Kriibs a Leo eropzeklammen a wäert no der Venus kommen. Dës Woch, laut den italieneschen Astronom Gianluca Masi, stellt déi lescht machbar Chance duer fir de Koméit vun der Nordhallefkugel ze gesinn, ier en duerch de Glanz vun der Sonn verstoppt gëtt.

No senger Rees laanscht d'Sonn, Nishimura soll dann an der Südhallefkugel siichtbar sinn, schéngen niddereg an der Owend Dämmerung um Enn vum Mount. D'Entdeckung vum Koméit gouf vum Amateurastronom Hideo Nishimura gemaach, an et dréit säin Numm. Dëst ass déi éischt Visite vun Nishimura a ronn 430 Joer, just virun der Erfindung vum Teleskop vum Galileo.

Quellen:

– NASA's Center for Near-Earth Object Studies

- Planetaresch Gesellschaft

- Associéierten Press