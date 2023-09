E rare kosmesche Kaddo: Koméit Nishimura besicht d'Äerd

En nei entdeckte Koméit bekannt als C/2023 P1 oder "Nishimura" mécht de Wee laanscht d'Äerd dës Woch, wat säin éischte Besuch zanter iwwer 400 Joer markéiert. De grénge Koméit ass schonn um Sonnenopgang ze gesinn a gëtt iwwer de Weekend nach méi hell. Déi bescht Deel ass datt et gesi ka ginn ouni de Besoin fir en Teleskop oder Spektiv.

Fir en Abléck vum Koméit Nishimura op der nërdlecher Hemisphär ze kréien, musse Beobachter fréi erwächen oder spéit op bleiwen. Den 10. September klëmmt se all spéider Moien um 5 Auer op, an erschéngt méi no beim Sonnenopgang. Déi ideal Nuecht fir Nishimura no no ze gesinn ass den 12. September wann et just 78 Millioune Meilen vun der Äerd ewech wäert sinn.

Fir de Koméit ze lokaliséieren, kuckt no der Sichelform vum Stärebild Leo de Léiw iwwer dem ëstlech-nërdlechen Horizont virum Sonnenopgang. Nishimura wäert bei de Planéit Venus siichtbar sinn. Am Laf vun den Deeg gëtt d'Siichtfenster méi kuerz, an de Koméit wäert méi niddereg um Horizont sinn, bis en de 17. September duerch de Glanz vun der Sonn verstoppt gëtt.

Dëse rare Event ass eng eemoleg Geleeënheet. Wann Dir verpasst de Koméit Nishimura dës Kéier ze gesinn, musst Dir bis 2435 fir säi Retour waarden, unzehuelen datt et net duerch d'Gravitatiounszuch vun der Sonn zerstéiert gëtt.

Wat d'Visibilitéit ugeet, sollt Nishimura mat bloussem A an engem kloren an donkelen Himmel siichtbar sinn. Wéi och ëmmer, et ka just kaum sichtbar sinn ënner optimale Konditiounen. D'Verwäertung vu Spektiven, en Teleskop oder eng Kamera fir d'Astronomie entworf wäert wahrscheinlech besser Resultater bréngen. Mat der richteger Ausrüstung kënnt Dir vläicht de gréngen Niwwel vum Koméit gesinn oder säi laange Schwanz an enger laanger Beliichtungsfoto erfaassen.

De Koméit gouf vum Hideo Nishimura entdeckt, en Amateurastronom, deen säin éischte Bild den 11. August 2023 ageholl huet. Mat enger Konsument-Digitalkamera mat enger 30-Sekonne Beliichtungsastellung huet Nishimura den Himmelsobjekt gesinn. Et bleift onsécher ob d'Äerd déi duerch den Nishimura Trail passéiert verantwortlech ass fir d'Sigma-Hydrid Meteorschauer déi all Joer am Dezember sichtbar ass.

