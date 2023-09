Spotting Koméit Nishimura: Äre Guide

By

De Koméit Nishimura, deen den 11. August vum japaneschen Amateurastronom Hideo Nishimura entdeckt gouf, wäert d'Äerdbewunner déi eenzegaarteg Geleeënheet ginn, seng Rees ze gesinn ier se iwwer 400 Joer verschwënnt. An der nächster Woch hu mir déi bescht Chance dëst selten Himmelsphänomen ze gesinn.

De Koméit, dee momentan op d'Sonn dréint, wäert um Dënschdeg säin nootste Punkt op d'Äerd erreechen, fënnef Deeg méi spéit duerno säi nootste Punkt un d'Sonn. Amateurastronomen hu schonn ugefaang de Koméit ze gesinn, dee vun der Äerd ze gesinn ass. De Quanzhi Ye, en Astronom vun der University of Maryland, betount, datt och wann d'bloe-a-Koméite net onheemlech rar sinn, se nach ëmmer net ganz heefeg sinn. D'Entdeckung vum Koméit viru knapp engem Mount mécht et zu engem spannenden an onerwaarte Chrëschtkaddo fir Stargazers.

Also, wéi kënnt Dir dëse wonnerschéine Koméit gesinn? Éischtens a virun allem, fannen eng Plaz ewech vun helle Stadluuchten fir maximal Visibilitéit ze maximéieren. Benotzt eng Spektiv oder en Teleskop fir Är Gesiichtserfarung ze verbesseren. Déi bescht Zäit fir et ze gesinn ass kuerz nom Sonnenënnergang wann den Himmel nach relativ däischter ass. Kuckt a Richtung westlechen Horizont, wou de Koméit fir déi nächst 10 Deeg siichtbar soll sinn.

De Koméit Nishimura ass eng selten Geleeënheet fir Earthlings fir en Himmelsevenement vun dëser Gréisst ze gesinn. Verpasst net d'Chance fir en Abléck vun dësem Spektakel ze kréien, ier et fir Joerhonnerte verschwënnt. Gräift Är Spektiv, fuert op eng donkel Plaz, a preparéiert Iech vun der Schéinheet vum Universum iwwerrascht ze ginn.

Definitiounen:

– Koméit: En Himmelskierper, deen aus engem Kär aus Äis a Stëbs besteet an, wann se no bei der Sonn, engem "Schwanz" vu Gas- a Stëbspartikele vun der Sonn ewech weisen.

Quellen:

- Universitéit vu Maryland Astronom Quanzhi Ye