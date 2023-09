Wéi maacht Dir eng erstaunlech Foto vum Mound mat Ärem Smartphone

By

Wann Dir plangt d'Schéinheet vum "Ernte Supermoon" mat Ärem iPhone oder Android Smartphone z'erfaassen, da frot Dir Iech vläicht wéi Dir dee beschte Schéiss kritt. Och wann et Erausfuerderung ka sinn de Mound mat engem Telefon ze fotograféieren wéinst dem Mangel vun enger Zoomlens an der Hellegkeet vum Mound, ass et wierklech méiglech. Hei sinn e puer Expert Tipps wéi Dir de Vollmound mat Ärem Smartphone fotograféiert:

Als éischt, gitt sécher datt Ären Telefon voll gelueden ass ier Dir op Är Fotografierees ufänkt. Fotografie, virun allem fir eng laang Zäit, kann Är Batterie séier entlaaschten, also ass et schlau fir e portable Batteriepack matzebréngen.

Als nächst, luet eng Drëtt Partei Kamera App erof, déi Iech erlaabt d'Beliichtungsastellungen manuell unzepassen. Native Kamera Apps kämpfen dacks fir d'Hellegkeet vum Vollmound ze handhaben, also ass et am beschten eng App wéi Camera+ 2, VSCO oder Yamera ze benotzen. Bleift mat ISO 100 fir déi bescht Resultater.

Fir déi voll dynamesch Gamme vum Mound z'erreechen, schéisst am héchste Qualitéitsbildmodus verfügbar op Ärem Telefon. Dëse Modus wäert souwuel Highlight a Shadow Detailer erhalen, wat Iech méi Flexibilitéit bei der Postveraarbechtung gëtt.

Timing ass entscheedend wann Dir de Mound fotograféiert. Sidd bereet fir beim Moundopgang op Osten ze kucken, well dëst ass wann de Mound mat relativ nidderegen Kontrast géint den verblendenden Himmel erschéngt. Andeems Dir 10 Minutte virum Moundopgang op der Plaz sidd, kënnt Dir suergen datt Dir eng equilibréiert Belaaschtung erfaasst mat souwuel d'Landschaft wéi och d'Moundfeatures sichtbar.

Och wann Smartphones vläicht keng mächteg Teleobjektiven hunn, kënnt Dir d'optesch Zoomfäegkeeten vun Ärem Telefon maximéieren. E puer Smartphones als Standard op eng méi kuerz Lens an niddreg Liichtbedingungen, awer Dir sollt déi längste Lens manuell auswielen fir Detailer ze verléieren a mat engem mëllen Bild opzehalen. Héich Dicht Sensoren an de leschte Smartphone Modeller kënnen iwwerraschend Detailer an der donkeler Moundmaria vum Mound opdecken.

Mat engem Stativ kann d'Stabilitéit vun Äre Schëss immens verbesseren. Investéiert an engem Stativ an engem universellen Smartphone Halter fir Ären Telefon stänneg ze halen. Zousätzlech benotzt d'Timer Verzögerungsfunktioun oder e Bluetooth Fernbedienung fir all Kameraschüttel ze vermeiden wann Dir d'Bild erfaasst.

Wann Dir zoufälleg en Teleskop hutt, kënnt Dir et als Teleobjektiv fir Äre Smartphone benotzen. Dës Method, bekannt als afokal Fotografie, ëmfaasst d'Objektiv vun Ärem Telefon iwwer d'Okular vum Teleskop ze halen an e Schéiss ze maachen. Et ass recommandéiert en Okular mat gerénger Vergréisserung ze benotzen fir besser Resultater.

Andeems Dir dës Tipps befollegt, kënnt Dir iwwerraschend Biller vum Mound mat Ärem Smartphone erfëllen. Also, gräift Ären Telefon a preparéiert Iech fir d'Herrlechkeet vum "Harvest Supermoon" an all senger Herrlechkeet z'erreechen.

