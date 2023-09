Parasitesch Würmer manipuléieren Hostverhalen duerch Änneren Genausdrock, Studie fënnt

Eng rezent Etude vu Biologen op der Brown University huet d'Liicht op d'molekulare Mechanismen hannert de Verhalensverännerend Effekter vu parasitäre Würmer op hir Hosten beliicht. D'Fuerschung konzentréiert sech op eng Aart vu brong Garnelen, déi mat engem parasitäre Wurm infizéiert gëtt, wat zu Verännerungen am Verhalen an Erscheinung resultéiert.

Déi infizéiert Garnelen, bekannt als Orchestia grillus, weisen eng lieweg orange Faarf a verbrénge méi Zäit an ausgesate Gebidder vu Salzwaasser, wat hir Schwachstelle fir Predatioun vu Villercher erhéijen. D'Fuerscher hunn hypothetiséiert datt de parasitäre Wurm, Levinseniella byrdi, d'Verhalen vum Host manipuléiert fir seng eege Iwwerdroung tëscht Hosten ze garantéieren.

Fir dës Hypothese z'ënnersichen, hunn d'Wëssenschaftler d'DNA vun infizéierten an oninfizéierte Garnelen sequenzéiert an d'Genexpressiounsmuster analyséiert. Si hu festgestallt datt infizéiert duerch de parasitäre Wurm aktivéiert Gen-Transkripte verbonne mat Pigmentéierung a sensorescher Detektioun an der Garnelen. Zousätzlech goufen d'Immunreaktioun-verwandte Gen-Transkripter an de infizéierte Garnelen ënnerdréckt, potenziell erkläert firwat d'Parasiten fäeg sinn am Host ze bestoe bleiwen.

D'molekulare Mechanismen hannert Host-Parasit Interaktiounen ze verstoen ass wichteg fir Pathogenen ze managen, souwuel a Wëld a bei Mënschen. Ähnlech Manipulatioun vum Hostverhalen duerch Parasiten gouf an aneren Organismen observéiert, sou wéi d'Zombifizéierungseffekter vu bestëmmte Pilze op Insekten. Andeems Dir dës Interaktiounen studéiert, hoffen d'Wëssenschaftler Abléck an d'Origine an d'Mechanismen vu Pathogen-baséiert Krankheeten ze kréien.

D'Resultater vun dëser Etude droen zu eisem Verständnis vun der komplexer Relatioun tëscht Parasiten an hir Gäscht bäi. Weider Fuerschung ass néideg fir déi komplizéiert Mechanismen am Spill komplett z'entdecken, awer d'Etude liwwert e entscheedende Schrëtt am Feld vun Host-Parasit Interaktiounen.

