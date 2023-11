Nei Etude weist d'Komplexitéit vum Sonneblummenverhalen op

Sonneblummen si laang bekannt fir hir faszinéierend Fäegkeet fir d'Sonnbewegung ze verfolgen, e Verhalen genannt Heliotropismus. Wéi och ëmmer, eng rezent Studie publizéiert an der PLoS Biology fuerdert de virdru gehalene Glawen eraus datt dës Bewegung eleng kontrolléiert gëtt vun engem Photoreceptor genannt Phototropismus. Amplaz hunn d'Fuerscher vun der University of California entdeckt datt verschidde Aarte vu Fotoreaktiounen an der Béie vun de Sonneblummen a Richtung Sonneliicht involvéiert sinn.

An engem fréieren Experiment, deen am Joer 2016 gemaach gouf, hunn d'Planzebiolog Stacey Harmer an hir Team festgestallt datt jonk Sonneblummenplanzen Sonneliicht verfollegen wéinst ënnerschiddleche Mustere beim Stammwachstum. D'Studie huet opgedeckt datt Sonneblummen, déi dobannen ugebaut ginn, direkt mat kënschtlechem Liicht konfrontéiert sinn an aktivéiert Genen verbonne mat Phototropin. Iwwerraschend hunn d'Sonneblummen, déi dobausse gewuess sinn, keng bedeitend Differenzen an hirer Äntwert op d'Bewegung vun der Sonn gewisen. D'Fuerscher hunn entdeckt datt Outdoor-Pflanzen aner Liichtempfangssystemer hunn, sou wéi e Mechanismus fir rout Liicht am Schiet ze vermeiden. Dëse Mechanismus gëtt op der Westsäit vum Sonneblummenstamm fréi am Dag aktivéiert wann d'Sonn am Osten ass.

D'Fuerscher hunn ofgeschloss datt et verschidde molekulare Weeër an der Sonneblummenverfolgung involvéiert sinn, wat d'Komplexitéit vun dësem Verhalen beliicht. Wéi och ëmmer, si musse nach déi spezifesch Genen identifizéieren déi fir Heliotropismus verantwortlech sinn. Dës molekulare Weeër ze verstoen kéint wäertvoll sinn fir Ziichter bei der Entwécklung vu Planzen déi dës Fäegkeet behalen.

Ee vun den iwwerraschendsten Erkenntnisser vun der Studie war d'Vitesse bei där Sonneblummen léieren d'Sonn ze verfolgen. Wann Sonneblummen am Labo ugebaut goufen dobausse geplënnert, hunn se direkt no der Sonn ugefaang. Dëst hindeit datt d'Labo-ugebaut Planzen eng Form vu "rewiring" erlieft hunn an datt Sonneblummen déi d'Sonn verfollegen tendéieren besser ze wuessen wéi déi déi net sinn.

Interessanterweis verléieren d'Sonneblummen hir Fäegkeet fir sech an d'Sonn ze béien. Wann se d'Reife erreechen, stoppt hir Bewegung, a si bleiwen fir de Rescht vun hirem Liewen vis-à-vis vum Westen. Wéi och ëmmer, dëst Verhalen huet seng Virdeeler. Eeler Sonneblummen ginn zousätzlech Hëtzt of, wat pollinéierend Insekten unzitt. Dëst, am Tour, erlaabt eeler Sonneblummen ze reproduzéieren.

Dës nei Etude gëtt eng frësch Perspektiv op Sonneblummen 'Sonne-Tracking Verhalen, weist d'Komplexitéit an Wichtegkeet vu multiple photoresponse Mechanismen. Weider Fuerschung ass néideg fir déi involvéiert molekulare Weeër z'entdecken an d'Liicht op d'genetesch Ënnerstëtzung vum Heliotropismus ze werfen.

FAQ

Firwat verfollegen Sonneblummen d'Sonn?

Sonneblummen verfollegen d'Sonn als Deel vun engem Verhalen genannt Heliotropismus, wou se hir Blieder a Blummen a Richtung Sonneliicht béien. Dës Bewegung erlaabt hinnen hir Belaaschtung fir Sonneliicht fir Fotosynthese ze maximéieren, e vitale Prozess fir hire Wuesstum an Iwwerliewe.

Wat ass Heliotropismus?

Heliotropismus ass de Phänomen an deem Planzen hir Blieder a Blummen a Richtung Sonneliicht orientéieren. Et hëlleft Planzen d'Quantitéit u Sonneliicht ze maximéieren, déi se fir Energieproduktioun a Wuesstum kréien.

Firwat stoppen eeler Sonneblummen d'Sonn ze verfolgen?

Wéi Sonneblummen reifen, stoppt hir Bewegung fir d'Sonn ze verfolgen. Si bleiwen onbestëmmt Richtung Westen bis se stierwen. Eeler Sonneblummen ginn awer zousätzlech Hëtzt of, déi pollinéierend Insekten unzitt an hinnen erméiglechen ze reproduzéieren.

Wéi séier léieren Sonneblummen d'Sonn ze verfolgen?

Sonneblummen weisen eng bemierkenswäert Fäegkeet fir sech séier un d'Sonn ze verfolgen unzepassen. Wann Sonneblummen, déi an engem Laboratoire gewuess sinn, dobausse geréckelt ginn, fänken se direkt un der Sonn ze folgen, wat e schnelle Léierprozess beweist. Dëst Verhalen suggeréiert eng Form vu "rewiring" an de Planzen.