Den Impakt vun enger Sonnendäischtert op Wiederkonditiounen

Eng Sonnendäischtert, wéi déi nächst annular Sonnendäischtert um Samschdeg, kann e wesentlechen Impakt op d'Wiederkonditiounen op der Äerduewerfläch hunn. Wann de Mound virun der Sonn passéiert, werft en e Schied op d'Äerd, wat Ännerunge vun der Temperatur, der Wandgeschwindegkeet, der Fiichtegkeet an der Wollek bedeckt.

D'Quantitéit u Sonneliicht, déi während enger Sonnendäischtert blockéiert ass, beaflosst d'Gréisst vun dëse Wiederännerungen. Just wéi déi schatteg Gebidder méi kühler sinn wéi déi an direktem Sonneliicht op engem waarmen Dag, wat méi Sonneliicht während enger Sonnendäischtert blockéiert ass, wat méi dramatesch d'Temperatur erof geet. D'annulär Sonnendäischtert vum Samschdeg gëtt erwaart bis zu 90% vun der Sonn laanscht e schmuele Wee vun Oregon op Texas ze blockéieren.

Eng annular Sonnendäischtert erlaabt e bësse méi Sonnestrahlung der Äerduewerfläch z'erreechen am Verglach zu enger totaler Sonnendäischtert. Allerdéngs kann och eng kuerz Reduktioun vun der Sonnestrahlung Temperaturen an aner Wiederkonditiounen beaflossen. De genauen Temperaturfall während enger Sonnendäischtert ka variéieren op Basis vu Faktoren wéi d'Zäit vum Joer a Wollekendeckel.

De Wénkel, an deem d'Sonn während enger Sonnendäischtert d'Äerd schloen, spillt och eng Roll beim Impakt op d'Temperaturen. E méi héije Sonnewinkel, wéi am Summer erlieft, produzéiert méi intensiv Sonn an héich Temperaturen. Wéi den Hierscht ukomm ass, geet de Sonnewinkel erof, wat zu méi nidderegen Temperaturen resultéiert.

Wärend der totaler Sonnendäischtert 2017 sinn d'Temperaturen op e puer Plazen um Wee vun der Gesamtheet däitlech erofgaang. D'Däischtert koum am August, während engem Summernomëtteg, wou d'Temperature scho héich waren. Zu Douglas, Wyoming, sinn d'Temperaturen an nëmmen enger Stonn ëm 11 Grad gefall, an am Süden goufe Réckgang vu 4 bis 8 Grad observéiert.

Iwwerdeems de Samschdeg Sonnendäischtert net esou drastesch Temperaturen erof geet, ass e liichten Temperaturdéif nach ëmmer méiglech laanscht de Wee vun der Annularitéit. Gebidder, déi nëmmen eng deelweis Sonnendäischtert erliewen, kënnen och e méi luesen Erhéijung vun den Temperaturen am Dag gesinn.

Nieft der Temperatur kann eng Sonnendäischtert d'Wand, d'Feuchtigkeit an d'Wollekdeckung beaflossen. Déi séier Ofkillung während enger Sonnendäischtert reduzéiert temporär d'Quantitéit un Hëtzt, déi an der Atmosphär gespäichert ass. Dëst féiert zu méi rouege Wand a manner Wandvitesse. Déi reduzéiert Temperaturen kënnen och d'Loft méi fiicht fillen, well d'Lofttemperatur den Taupunkt ukomm ass.

D'Wollekendeckung kann och vun engem däitlechen Temperaturoffall während enger Sonnendäischtert beaflosst ginn. An der totaler Sonnendäischtert 2017 sinn d'Wolleken an Deeler vu South Carolina opgeléist well se hir Hëtztquell verluer hunn. Et ass méiglech datt och bei der Sonnendäischtert e puer Wolleken opléisen.

Insgesamt huet eng Sonnendäischtert d'Potenzial fir d'Wiederkonditiounen op der Äerduewerfläch z'änneren, mat Temperatur, Wand, Fiichtegkeet a Wollekendeckel beaflosst. De genauen Impakt kann ofhängeg vun den spezifeschen Ëmstänn vun der Sonnendäischtert an der Plaz variéieren.