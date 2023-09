Mat der Erhéijung vun der Zuel vu bemannte Missiounen an de Weltraum a Pläng fir eng zukünfteg Missioun op de Mars, schaffen d'Wëssenschaftler fir d'Gesondheetsrisiken ze reduzéieren déi mat Weltraumrees kommen. Ee vun den Haaptbedéngungen ass Raumstralung. Astronauten, déi iwwer d'International Space Station reesen, sinn u kontinuéierlecher Stralung ausgesat, wat schiedlech Auswierkungen op d'Nerven- a Kardiovaskulär Systemer hunn. D'NASA entwéckelt Technologie fir Astronauten vu Stralung ze schützen, dorënner d'Bau vun Oflehnungsmaterialien a Raumfaart a Raumfaart. Bestëmmte Diäten an Ergänzunge, wéi zB Enterade, kënnen och hëllefen d'Effekter vun der Strahlungsbelaaschtung ze minimiséieren.

Gravitatiounsännerungen am Weltraum stellen och Gefore fir Astronauten. Ouni d'Auswierkunge vun der Schwéierkraaft vun der Äerd kënnen d'Muskelen a Schanken iwwer laang Zäit verschlechtert ginn. Fir dëst entgéintzewierken, mussen Astronauten trainéieren an Ergänzunge huelen, wéi Bisphosphonat, fir hir Muskuloskeletal Gesondheet ze erhalen. D'Mikrogravitéit beaflosst och den Zirkulatiounssystem, wouduerch d'Flëssegkeete sech op de Kapp verréckelen. Dëst kann zu der Expansioun vu flëssege gefëllte Plazen am Gehir féieren an zum Raumflucht-assoziéierten neuro-okuläre Syndrom bäidroen, wat d'Struktur an d'Funktioun vun den Aen beaflosst. Wëssenschaftler exploréieren d'Benotzung vu spezialiséierte Hosen fir Flëssegkeeten am Kierper ze verdeelen an dës Effekter ze reduzéieren.

Zousätzlech zu kierperleche Gesondheetsrisiken, kann d'Isolatioun vu Weltraumreesen och déif Auswierkungen op d'mental Gesondheet hunn. D'Liewen an d'Aarbecht an engem enke Quartier mat der selwechter Grupp vu Leit fir Méint op Enn, ouni Famill oder Frënn ze gesinn, kann geeschteg Erausfuerderung sinn. Astronaute musse léieren wéi se extrem Isolatioun verwalten a Schrëtt maache fir hiert mental Wuelbefannen während laang Dauer Raummissiounen ze erhalen.

Am Allgemengen, wéi d'Raumrees méi heefeg gëtt a Pläng fir zukünfteg Missiounen op de Mars amgaang sinn, ass et entscheedend fir Wëssenschaftler fir d'Léisungen ze studéieren an z'entwéckelen fir d'Gesondheetsrisiken, déi Astronaute kënne stellen. Duerch dës Erausfuerderungen unzegoen, kënne mir d'Sécherheet an d'Wuelbefannen vun Astronauten op hir Reesen op d'Stäre garantéieren.

Definitiounen:

1. Kevlar: Eng staark, Hëtzt-resistent géint syntheteschen Faser benotzt an Schutzmoossnamen Kleeder a Material.

2. Polyethylen: E liicht, haltbar a flexibel Polymer, deen oft an verschiddenen Uwendungen benotzt gëtt, dorënner Verpackungen a Plastikprodukter.

3. Enterade: Eng Nahrungsergänzung déi benotzt gëtt fir gastrointestinal Nebenwirkungen vun der Strahlungsbelaaschtung ze léisen, och bei Kriibspatienten während der Strahlungstherapie benotzt.

4. Bisphosphonat: Eng Klasse vun Drogen, déi benotzt gi fir Knochenofbroch ze vermeiden an Osteoporose ze behandelen.

Quellen:

- Original Artikel: "Wéi d'Risiken vu Stralung an aner Gefore vu Weltraumrees ze reduzéieren" vum Janelle Wheat an Angela Hill, The Conversation.