De Brian May, de legendäre Lead-Gittarist vun der Band Queen, huet zu der Missioun vun der NASA bäigedroen fir eng Probe vum Asteroid Bennu ze kartéieren an ze recuperéieren. De May, deen en Doktorat an der Astrophysik huet, huet mat der Wëssenschaftlerin Claudia Manzoni zesummegeschafft fir realistesch 3D Biller vu Weltraummissiounen ze kreéieren. Mat dëse Biller huet May gehollef Bennu ze kartéieren an eng sécher Landungszone fir d'OSIRIS-REx Sonde ze fannen déi d'Probe gesammelt huet.

D'Zesummenaarbecht huet ugefaang wéi d'May Stereoen - 3D Biller gemaach aus OSIRIS-REx Missiounsbiller - un d'Missiounsdirekter Dante Lauretta geschéckt huet. D'Lauretta war iwwerrascht vun der Qualitéit vun de Stereoen an huet hir Potenzial unerkannt fir eng Landungsplaz fir d'Probe ze fannen. May, Manzoni, Lauretta, an anerer hunn um Projet zesumme geschafft, wat am Buch "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid" resultéiert.

Dëst ass net dem May seng éischt Engagement mat der NASA. Am 2015 huet hien als wëssenschaftleche Kollaborateur op der New Horizons Missioun gedéngt, déi de Pluto exploréiert huet. De May ass bekannt net nëmme fir seng Bäiträg zu der Astrophysik, awer och als Songwriter hannert ville vu Queen sengen Hits, dorënner "We Will Rock You" an "I Want It All".

Dem May seng Passioun fir Weltraum a Wëssenschaft ass evident a senger aktiver Roll bei NASA Missiounen. Seng Expertise a Kreativitéit als Astrophysiker a Gittarist mécht weider en Impakt am Feld.

