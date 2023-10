D'NASA preparéiert sech fir d'Europa Clipper Raumschëff am Joer 2030 op eng Missioun ze starten fir de Jupitermound Europa ze entdecken. Dësen äisegem Mound war laang e Fokus vu wëssenschaftleche Interesse wéinst sengem Potenzial fir Liewen ze liewen. Ënnert senger gefruerter Uewerfläch läit e riesegen Ozean dee méi Flëssegkeet enthält wéi all d'Äerd Ozeanen zesummen. Europa huet och déi néideg Elementer fir d'Liewen, dorënner Kuelestoff, Waasserstoff, Stickstoff a Sauerstoff.

Ee vun den Haaptziler vun der Europa Clipper Missioun ass d'Bewunnbarkeet vum Mound z'ënnersichen. D'Raumschëff wäert e puer Flybys maachen fir d'Geologie vun Europa ze studéieren a säi Potenzial fir lieweg Organismen z'ënnerstëtzen. Et gëtt awer e wesentlechen Hindernis ze iwwerwannen - dem Jupiter seng intensiv Stralungsgurt, déi eng Gefor fir d'Raumschëff a seng Instrumenter duerstellen.

Fir d'Risike vun der Strahlungsbelaaschtung ze reduzéieren, hunn d'NASA Ingenieuren e komplexe Fluchwee fir den Europa Clipper entworf. D'Raumschëff wäert elliptesch Bunnen verfollegen, déi et sou vill wéi méiglech op enger sécherer Distanz vun de Stralungsgurte vum Jupiter halen. Et wäert nëmmen eng kuerz Zäit an der intensiver Stralungszone wärend all Fluch verbréngen fir wesentlech Donnéeën ze sammelen ier se zréckzéien fir ze recuperéieren.

Den Europa Clipper ass mat néng speziellen Instrumenter ausgestatt, déi wäertvoll Abléck an d'Zesummesetzung an d'Ëmwelt vum Mound ubidden. Dës Instrumenter wäerten d'Tiefe an d'Salzitéit vum Europa Ozean moossen, seng chemesch Make-up studéieren, a sichen no Plummen vu Waasserdamp, déi duerch d'äiseg Schuel flüchten.

Fir déi sensibel Instrumenter vum Jupiter sengem haarde Stralungsëmfeld ze schützen, wäerte se a personaliséierter Aluminiumrüstung ëmgeleet ginn. Dës Rüstung ass entwéckelt fir héich-Energiepartikelen ze absorbéieren an se aus dem Interieur vum Raumschëff ewech ze lenken, fir d'Sécherheet vun den Instrumenter an d'Integritéit vun de gesammelten Donnéeën ze garantéieren.

D'Daten gesammelt vum Europa Clipper wäerten d'Wëssenschaftler hëllefen ze bestëmmen ob Europa e prime Kandidat ass fir d'Liewen ze hosten. Andeems Dir dësen äisegem Mound studéiert, hoffen d'Wëssenschaftler eist Verständnis vun der bewunnbarer Zone an dem Potenzial fir Liewen am Kosmos auszebauen.

Quellen:

- Los Angeles Times

- Tribune Content Agency, LLC