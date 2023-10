Titan's Dragonfly Rotorcraft Set fir duerch Alien Skies ze schwammen

D'NASA's Dragonfly Rotorcraft, e Raumschëff vun enger Autosgréisst entworf fir de Saturnmound Titan z'entdecken, ass e Schrëtt méi no fir seng banebriechend Missioun unzefänken. Ier hien an d'methan-gefëllte Atmosphär vum Titan geworf huet, huet d'Dragonfly rigoréis Tester a Wandtunnelen hei op der Äerd gemaach, déi déi alien Konditioune replizéiert hunn, déi et am Weltraum wäert stellen.

NASA Ingenieuren hunn eng Serie vun Tester am Subsonic Tunnel am Langley Research Center zu Virginia gemaach fir d'Fäegkeet vum Dragonfly ze garantéieren fir duerch d'Atmosphär vum Titan ze navigéieren. D'Tester involvéiert en hallef-Skala Modell vun Dragonfly ausgestatt mat aacht Rotoren, simuléiert den Ofstamung vum Handwierk, ugedriwwe Fluch, a Forward Fluch iwwer d'Mounduewerfläch. Am Ganzen huet Dragonfly iwwer 700 Runen duerch d'Windtunnel ofgeschloss, wat zu 4,000 individuellen Datepunkte resultéiert.

D'Daten, déi aus dësen Tester gesammelt ginn, wäerten eng vital Roll spillen fir d'Genauegkeet vun de Simulatiounsmodeller ze verbesseren an d'Vertrauen an d'Fähigkeiten vum Dragonfly op der Äerd ze erhéijen ier se op seng Missioun op Titan ufänkt.

Den Titan, dem Saturn säi gréisste Mound, blouf gréisstendeels mysteriéis bis zur Arrivée vun der Cassini Raumschëff am Joer 2004. Dem Cassini seng no Observatioune weisen datt den Titan eng Ozeanwelt ass mat Kierper vu flëssege Ethan a Methan, dorënner Flëss, Séien a Mierer. Den eenzegaartege Methan-Zyklus um Titan, wou Methan Wolleken formt a sech als Reen ausfällt, bitt en intrigéiert Ëmfeld fir d'potenziell Bewunnbarkeet vu Liewensformen drastesch anescht wéi déi op der Äerd ze studéieren.

Dragonfly, mat senge véier Waffen a gestapelten Helikopter Rotoren, ass gutt gëeegent fir Titan seng niddereg Schwéierkraaft an dichter Atmosphär z'entdecken. D'Raumschëff wäert ufanks kuerz Flich féieren, lues a lues op méi laang "Leapfrog" Flich opbauen, déi Distanzen vu bis zu 5 Meilen ofdecken a Proben aus der Ëmgéigend vum Mound sammelen.

Wärend dem Dragonfly säi Start fir net méi fréi wéi 2027 geplangt ass, ass d'Erwaardung erop. Wéi d'Lori Glaze, Direkter vun der Planetary Science Division vun der NASA, erkläert: "Mat Dragonfly verwandele mir Science Fiction an Exploratiounsfakt." D'Missioun markéiert e bedeitende Meilesteen an der Weltraumfuerschung, an all Schrëtt bréngt eis méi no un de wichtege Beméihung fir dësen innovativen Rotorcraft iwwer den Himmel an d'Uewerfläch vum Titan ze manövréieren.

FAQ

Q: Wat ass Dragonfly?

A: Dragonfly ass en Auto-Gréisst Rotorcraft vun der NASA entworf fir d'Atmosphär an d'Uewerfläch vum Saturnmound Titan z'entdecken.

Q: Wéini wäert Dragonfly starten?

A: Dragonfly ass geplangt net méi fréi wéi 2027 ze starten.

Q: Wat ass eenzegaarteg iwwer Titan?

A: Titan ass e Mound mat engem Ozeanähnlechen Ëmfeld, mat Flëss, Séien a Mier gefëllt mat flëssege Ethan a Methan. Seng atmosphäresch Bedéngungen maachen et en intrigant Zil fir potenziell Bewunnbarkeet ze studéieren.

Q: Wéi wäert Dragonfly Titan entdecken?

A: Dragonfly wäert kuerz Flich féieren, graduell d'Distanz eropgeet, a mécht Pitstops laanscht de Wee fir Proben aus dem Titan Ëmfeld ze sammelen.

Q: Firwat sinn Wandtunnel Tester wichteg fir Dragonfly?

A: D'Windtunnel Tester replizéieren déi alien Bedéngungen vun der Titan Atmosphär an hëllefen d'NASA Ingenieuren d'aerodynamesch Leeschtung vum Dragonfly ze bewäerten, wat d'Vertrauen an seng Fäegkeet erhéicht fir dat eenzegaartegt Ëmfeld vum Mound ze navigéieren.