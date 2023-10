D'Zesummesetzung vum Universum: Nei Zuelen iwwer Matière an Däischter Energie

Wëssenschaftler hunn viru kuerzem nei Schätzunge fir d'Quantitéit u Matière am Universum geliwwert. No hirer Fuerschung gëtt ugeholl datt d'Matière 31% vun der Gesamtkompositioun ausmaacht, während déi reschtlech 69% vun der donkeler Energie besat sinn. Et ass wichteg ze notéieren datt weder donkel Matière nach donkel Energie bis elo direkt festgestallt gouf.

D'Fro wéi vill Matière am Universum existéiert huet d'Physiker laang intrigéiert. Wärend mir verschidde Forme vu Matière kënne beobachten an entdecken, ass et nach ëmmer vill dat mysteriéis bleift. An enger rezenter Verëffentlechung am The Astrophysical Journal huet e Team vu Wëssenschaftler virgeschloen datt d'Matière nëmmen 31% vum ganzen Universum ausmécht. Déi reschtlech 69% ginn u donkeler Matière an donkeler Energie zougeschriwwen, déi allebéid direkt Observatioun entgoen.

Dr Mohamed Abdullah, de Lead Autor vun der Studie an e Fuerscher um National Research Institute of Astronomie and Geophysics an Ägypten, huet erkläert datt Kosmologe gleewen datt nëmmen 20% vun der Matière am Universum als "baryonesch" Matière klasséiert ka ginn. Dës Kategorie ëmfaasst all siichtbar Matière, wéi Atomer, Stären, a Galaxien. Déi reschtlech 80% gëtt ugeholl datt et donkel Matière ass, eng hypothetesch Aart vu Matière, déi aus nach onbekannten subatomesche Partikelen besteet.

Dës nei Erkenntnisser werfen d'Liicht op déi mysteriéis Zesummesetzung vum Universum, verroden datt e wesentlechen Deel vu sengem Inhalt aus Matière besteet, déi mir net direkt z'entdecken. Weider Exploratioun a Fuerschung sinn néideg fir déi richteg Natur vun der donkeler Matière an der donkeler Energie z'entdecken an hir Roll an der Form vun eisem Universum besser ze verstoen.

Quellen:

- The Astrophysical Journal

- National Fuerschungsinstitut fir Astronomie a Geophysik, Ägypten