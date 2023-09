Et kéinten 100 Sextillion Planéiten am Universum sinn, soen Astronomen

Astronomen hunn insgesamt 5,510 Planéiten an eiser eegener Galaxis, der Mëllechstrooss, entdeckt, dorënner déi aacht Planéiten an eisem Sonnesystem. Wéi och ëmmer, dës Zuel ass just den Tipp vum Äisbierg, well et wahrscheinlech vill méi Planéiten dobaussen waarden, déi op entdeckt ginn. Laut Schätzunge gëtt et ongeféier ee Planéit fir all Stär an der Galaxis, a well eis Galaxis ongeféier 100 Milliarde Stäre huet, kann ee sécher unhuelen datt et och ëm esou vill Planéite gëtt.

Planéiten zielen ass eng Erausfuerderung fir Astronomen, vergläichbar mat der Bevëlkerung vun enger Stad ze bestëmmen ouni den Internet ze benotzen. Iwwerdeems mir ongeféier 5,000 Planéiten am Moment wëssen, sinn et méiglecherweis eng Onmass anerer déi elusiv bleiwen. Astronomen benotzen verschidden Technike fir no Exoplanéiten ze sichen, sou wéi d'Transitmethod an d'Radialgeschwindegkeetsmethod. Dës Methoden beinhalt d'Observatioun vum Stär a sichen no subtile Verännerungen a sengem Verhalen, déi d'Präsenz vun engem Planéit uginn.

All d'Planéiten, déi bis elo entdeckt goufen, leien an der Mëllechstrooss, well se méi einfach ze observéieren sinn. Planéiten ausserhalb vun eiser Galaxis z'entdecken, bekannt als Extroplanéiten, ass vill méi Erausfuerderung wéinst hirer Distanz vun eis. Wéi och ëmmer, et goufen e puer potenziell Extroplanéiten entdeckt mat enger Technik genannt Mikrolensing.

Iwwert eis eegen Galaxis kucken, schätzen d'Astronomen datt et sou vill wéi 100 Sextillion Planéiten am Universum kënne sinn. Dat ass eng iwwerraschend Zuel, mat 23 Nullen no der 1. Mat esou enger enormer Unzuel u Planéiten gëtt dacks argumentéiert datt et op d'mannst een anere Planéit mat Liewen iergendwou am Universum muss ginn. Wéi och ëmmer, d'Raritéit vum Liewen an d'Konditioune fir et z'entwéckelen sinn nach onbekannt.

D'Wëssenschaftler gleewen datt déi nächst Generatioun vu groussen exoplanéit-fokusséierte Weltraumteleskope, wéi den Habitable Worlds Observatory, eng entscheedend Roll bei der Sich no Liewen soss anzwousch an der Galaxis wäert spillen. Fir de Moment kënne mir nëmmen iwwer d'Wäissheet vum Universum an déi Onmass Planéiten iwwerraschen, déi iwwer eis eegen existéieren.

Quellen:

- Live Science