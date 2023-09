De mënschleche Kierper enthält Billioune vun Zellen, Studie fënnt

Eng nei Etude huet geschat datt de mënschleche Kierper eng iwwerraschend Zuel vun Zellen enthält. Fuerscher analyséiert méi wéi 1,500 Pabeieren fir ze bestëmmen datt den duerchschnëttleche erwuessene Mann ongeféier 36 Billioun Zellen huet, während erwuesse Weibercher 28 Billioun hunn an 10 Joer al Kanner ongeféier 17 Billioune hunn. D'Studie, publizéiert an der Zäitschrëft PNAS, huet d'Gréisst an d'Zuel vu 400 Aarte vun Zellen iwwer 60 Stoffer am Kierper ugesinn. D'Analyse huet eng konsequent ëmgedréint Relatioun tëscht Zellgréisst a Zuel opgedeckt. An anere Wierder, méi grouss Zellen hunn eng méi niddreg Gesamtzuel relativ zu méi kleng Zellen. Dëst Muster spant eng breet Palette vun Zellgréissten, vu klenge roude Bluttzellen bis grouss Muskelzellen.

D'Etudeautoren hunn unerkannt datt et Aschränkungen fir hir Erkenntnisser sinn. D'Zuelen, déi ugebuede ginn, baséieren op "Duerchschnëtt" Erwuessener a Kanner, a berechnen net déi bedeitend Variatioun vu Gréisst a Gewiicht tëscht Individuen. D'Fuerscher hunn och festgestallt datt et Onsécherheet an hiren Schätzungen ass wéinst der Ofhängegkeet op indirekte Miessunge anstatt direkt Miessunge vun der Zellmass. Wéi och ëmmer, d'Studie huet Ënnerscheeder a fréiere Zellzuel Schätzunge beliicht, wat Implikatioune fir eist Verständnis vun der Lymphozyt-relatéierter Gesondheet a Krankheeten wéi HIV a Leukämie kéint hunn. D'Studie huet festgestallt datt et ongeféier 2 Billioun Lymphozyten am mënschleche Kierper sinn, véier Mol méi héich wéi virdrun Schätzungen.

Weider Fuerschung ass néideg fir e méi ëmfaassend Verständnis vun Zellzuelen am mënschleche Kierper ze kréien, besonnesch a Bezuch op Fraen a Kanner. Wéi och ëmmer, dës Etude liwwert wäertvoll Abléck an déi grouss Zuel vun Zellen déi de mënschleche Kierper ausmaachen an d'Relatioun tëscht Zellgréisst a Zuel.

