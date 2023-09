Uebst Flies Benotzt Erënnerungen fir a Richtung Iessen ze navigéieren, Studie fënnt

D'Fuerscher hunn entdeckt wéi d'Uebstfléie Gehirer Erënnerungen u vergaange Belounungen an handlungsfäeg Verhalen transforméieren, wat hinnen erlaabt Liewensmëttel ze fannen. Besonnesch eng Schlësselregioun vum Gehir, deen de Pilzkierper genannt gëtt, veraarbecht olfaktoresch Informatioun a verdeelt Wäerter fir verschidde Gerécher. Wéi och ëmmer, et war onkloer wéi dës Wäerter d'motoresch Aktiounen beaflosst. Dës Etude identifizéiert e Stärekoup vun Neuronen genannt UpWiNs, déi eng entscheedend Roll spillen fir Geroch Erënnerungen an Upwind Bewegungen ëmzewandelen.

Uebstfléien, wéi aner Insekte, dréinen op de Wand fir Gerécher ze verfolgen an ze lokaliséieren wou attraktiv Geroch hierkommen. De Gerochsystem am Gehir vum Méck erkennt a senséiert dës Gerécher, déi vum Wand gedroe ginn, a guidéiert d'Mouch op d'Belounung. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'UpWiNs inhibitoresch an excitatoresch Inputen aus verschiddene Kompartimenter vum Pilzkierper integréieren, wat d'Fléie verursaachen an sech op de Wand beweegen.

De Pilzkierper am Gehir vum Méck veraarbecht an integréiert Gerochsinformatioun a verdeelt positiv oder negativ Wäerter fir verschidde Gerécher. D'Fuerscher hunn entdeckt datt Erënnerungen, déi a verschiddene Kompartimenter vum Pilzkierper geformt sinn, verschidde Verhalen entstinn, mat nëmmen e puer déi d'Opwandbewegung vun der Méck dreiwen. D'UpWiNs kréien inhibitéierend an excitatoresch Signaler vun dëse Kompartimenter, wat de Fléie erlaabt effektiv an d'Quell vun attraktiven Geroch ze navigéieren.

Dës Fuerschung liwwert Abléck wéi geléiert positiv an negativ Wäerter a konkret Erënnerungsgedriwwen Handlungen iwwersat ginn. D'UpWiNs schécken och excitatoresch Signaler un dopaminergesch Neuronen fir méi héijer Uerdnung ze léieren. Dës neurale Circuitmechanismus ze verstoen hëlleft z'erklären wéi parallel dopaminergesch Neuronen a Gedächtnissubsystemer interagéieren fir Gedächtnisbaséiert Handlungen ze guidéieren a Léieren um Niveau vun eenzelne neurale Kreesleef.

Weider Studien iwwer Uebstméck kënnen d'Roll vun Erënnerungen am Verhalen a Léieren a béid Wirbeldéieren an Invertebrate Gehir werfen.

Quelle: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

Definitiounen:

- Champignonkierper: Eng Regioun vum Gehir, déi an e puer Insekten fonnt gëtt, verantwortlech fir d'Ofwierkungsinformatioun ze veraarbecht an d'Wäerter un verschidden Gerécher ze ginn.

- UpWiNs: E Stärekoup vun Neuronen déi inhibitoresch an excitatoresch Signaler aus verschiddene Kompartimenter vum Champignonkierper integréieren, Uebstfléien guidéieren fir op de Wand op attraktive Geroch ze bewegen.

Quellen:

- HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

- Original Fuerschung: "Neural Circuit Mechanismen fir d'Transformatioun vun geléierten olfaktoreschen Valenzen a windorientéierter Bewegung" vum Yoshinori Aso et al. eLife