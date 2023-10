Satellitte, wéi de Sentinel-6 Michael Freilich, observéieren de Moment e Phänomen, deen am Pazifeschen Ozean geschitt. D'Waasser no bei der westlecher Küst vu Südamerika erliewen eng Erhéijung vun der Temperatur, wat zu enger Expansioun vum Mieresspigel resultéiert. Dës Erhéijung vun den Ozeantemperaturen huet e wesentlechen Impakt op d'Wiedermuster an Asien an Nordamerika, e Phänomen bekannt als El Niño.

Fir Abléck an den El Niño vun dësem Joer ze kréien, ënnersicht d'Fuerscher vergaangen Optriede. An der Ausso vum NASA's Jet Propulsion Laboratory gëtt festgehalen datt Kalifornien während den El Niño 2015-2016 staarke Reen erlieft huet, wat zu héije Surfen, Iwwerschwemmungen a Schlammrutschen gefouert huet.

En neit Bild vun der NASA vergläicht den Ufank vum 2023 El Niño mat de Musteren, déi am Oktober 1997 an Oktober 2015 observéiert goufen, déi vun der Weltraumagence als extrem Eventer ugesi goufen. Dës fréier Evenementer hunn d'Verännerunge vun de globale Temperaturen, Wandmuster a Mieresspigel verursaacht.

Wann d'Uewerflächewaassertemperaturen klammen, schwächt den Ost-bis-Westen Uewerwand. Dës Ännerung féiert zu verstäerkten Nidderschlag am ëstlechen an zentrale Pazifik, während Indonesien eng Ofsenkung vum Nidderschlag erliewt. Zousätzlech verännert d'Aktivitéit am Pazifeschen Ozean de Jetstroum, wat zu méi kale Konditiounen am Süde vun den USA a méi dréchen a méi waarm Konditiounen am Norden resultéiert.

Trotz dësem Joer El Niño schéngt relativ mëll am Verglach zu vergaangenen Eventer ze sinn, proposéiert de Josh Willis, de Projet Wëssenschaftler fir Sentinel-6 Michael Freilich, datt et nach ëmmer e naasse Wanter an de Südweste vun den USA kéint bréngen, wann d'Konditioune alignéieren.

De Sentinel-6 Michael Freilich Satellit ass Deel vun der Copernicus Sentinel-6/Jason-CS Missioun, e gemeinsame Effort mat der Europäescher Weltraumagence, der Europäescher Organisatioun fir d'Exploitatioun vu meteorologesche Satellitten, NASA an NOAA. Et ass nom Michael Freilich benannt, fréieren Direkter vun der NASA Earth Science Division.

