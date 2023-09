D'Roll vum ioniséierte Harnstoff an den Urspronk vum Liewen op der Äerd

Wëssenschaftler hunn bedeitend Schrëtt gemaach fir d'Origine vum Liewen op der Äerd ze verstoen andeems se innovativ Röntgenspektroskopie Techniken benotzen. Andeems Dir d'Ioniséierung an d'Reaktioun vun Harnstoffmoleküle studéiert, hunn d'Fuerscher d'Liicht beliicht wéi d'Bausteng vum Liewen sech an der pre-biotescher Etapp geformt hunn.

Wärend dëser Period war d'Äerdatmosphär manner dicht, sou datt héichenergieger Raumstralung Moleküle ioniséiert huet. Kleng Waasserpuddelen mat Harnstoff, eng wesentlech organesch Verbindung fir d'Nukleo-Basisbildung, goufen un dës intensiv Stralung ausgesat. Als Resultat huet d'Harnstoff ëmgewandelt a Reaktiounsprodukter, déi als Grondlag fir d'Liewen gedéngt hätten.

Fir dëse Prozess weider z'ënnersichen, huet en internationale Fuerschungsteam vun der Tohoku Universitéit, der Universitéit vu Genf, ETH Zürich, an der Universitéit Hamburg eng banebriechend Röntgenspektroskopie Approche benotzt. Dës Technik huet eng héichharmonesch Generatioun Liichtquell an en sub-mikron flëssege Flachjet benotzt fir chemesch Reaktiounen a Flëssegkeeten mat aussergewéinlecher temporärer Präzisioun z'ënnersichen.

Duerch d'Studie vun de Verännerungen an Harnstoffmolekülen um Femtosekonnenniveau (e Véierelmillionth vun enger Sekonn), hunn d'Fuerscher den dynamesche Prozess entdeckt, deen no der Ioniséierung geschitt. Ioniséierend Stralung beschiedegt d'Harnstoff-Biomoleküle, awer wéi d'Energie sech opléist, ënnerleien d'Harnstoffmoleküle eng séier a komplizéiert Reaktioun.

Virdrun Studien konzentréiert sech op molekulare Reaktiounen an der Gasphase, awer d'Team konstruéiert en Apparat fir en ultra-dënnen Flëssegstrahl an engem Vakuum ze generéieren fir hir Ermëttlungen an d'wässerlech Ëmfeld auszebauen, wat den natierleche Kader fir biochemesch Prozesser ass. Dëse Fortschrëtt huet hinnen erlaabt ze studéieren wéi d'Reaktiounen an Echtzäit entfalen.

Dës Fuerschung gëtt net nëmmen Abléck an d'Origine vum Liewen op der Äerd, awer et mécht och nei Méiglechkeeten am opkomende Feld vun der Attochemie op. Andeems se molekulare Reaktiounen op engem eemolegen Detailniveau beobachten, kënnen d'Wëssenschaftler e méi déif Verständnis vu chemesche Prozesser kréien an eist Wëssen iwwer d'fundamental Mechanismen, déi d'Liewe féieren.

Referenz: "Femtosecond Proton Transfer in urea solutions probed by X-ray Spectroscopy" vum Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludger Inhester, Jean-Pier Wolf, an Hans Jakob Wörner, Natur.