Entdeckung vum antike Meteorit bitt Abléck an de fréie Sonnesystem

D'Fuerscher hunn en ale Weltraumfiels bekannt als Erg Chech 002 entdeckt, dee wäertvoll Informatioun iwwer d'Bildung vun eisem Sonnesystem ubidde kéint. Entdeckt an der Sahara Wüst an Algerien am Joer 2020, Erg Chech 002 enthält méi héich Niveaue vum radioaktiven Isotop Aluminium-26 wéi erwaart. Dës Entdeckung huet bedeitend Implikatioune fir eist Verständnis vun der planetarescher Bildung an der Dating vu Meteoritten.

Erg Chech 002 gëtt ugeholl datt et e stenge Meteorit ass, bekannt als Achondrit-Fiels, deen op vulkanesche Fiels ähnelt an an de fréie Stadien vun eisem Sonnesystem datéiert. Et gëtt als den eelste bekannte Meteorit vu vulkaneschen Hierkonft ugesinn. D'Präsenz vun Aluminium-26 am Meteorit ass besonnesch entscheedend well dësen Isotop geduecht ass eng entscheedend Roll an der Evolutioun vum fréie Sonnesystem gespillt ze hunn.

Aluminium-26, bekannt als Hëtztquell am fréie Sonnesystem, huet schlussendlech verfall an d'Schmelz vun primitive Fielsen beaflosst, déi spéider d'Planéiten geformt hunn. Wéi och ëmmer, d'Entdeckung vun dësem Isotop am Erg Chech 002 fuerdert d'Annahme eraus, datt et gläichméisseg iwwer de fréie Sonnesystem verdeelt gouf. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Elterekierper vun dësem Meteorit dräi oder véiermol méi Aluminium-26 enthalen muss wéi d'Elterekierper vun ähnlechen Meteoritten, wat eng ongläich Verdeelung vun dësem Isotop beweist.

Fir den Alter vum Erg Chech 002 ze bestëmmen, hunn d'Wëssenschaftler Bläi- an Uran-Isotopen analyséiert a säi Blei-isotopeschen Alter op ongeféier 4.566 Milliarde Joer berechent. Dëst entsprécht dem geschätzten Alter vum Sonnesystem. Andeems Dir dës Donnéeën mat aneren antike Meteoritten vergläicht, kënnen d'Fuerscher Abléck an d'Origine vun de Planéiten kréien a potenziell d'Alter vu virdru studéierte Meteoritten nei beurteelen.

Dës Entdeckung dréit zu engem bessere Verständnis vun de fréie Entwécklungsstadien vun eisem Sonnesystem an der geologescher Geschicht vu Planéiten bäi. Weider Fuerschung iwwer verschidden Aarte vun achondrite Fielsen wäert weider eist Wëssen iwwer de fréie Sonnesystem a seng Formation verfeineren.

Quellen:

- Nature Communications (Verëffentlecht 29. August 2023)

- D'Gespréich (Artikel vum Evgenii Krestianinov)