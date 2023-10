D'Evolutiounsgeheimnis vu Caterpillar Prolegs

Raupen si bekannt fir hir extra Been, Proleg genannt, déi benotzt gi fir op Zwee a Blieder ze gräifen. Eng rezent Etude huet d'Liicht iwwer den evolutiven Urspronk vun dëse Prolegen beliicht. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Prolegs tatsächlech aus engem genetesche Programm ofgeleet ginn, deen d'Lëpsen an de Crustacean Glieder spezifizéiert. Dëse genetesche Programm war fir Millioune vu Joer an der Crustacean Gliederregioun inaktiv bliwwen, bis et am Bauch vu Raupen reaktivéiert gouf.

D'Studie involvéiert d'Stéierung vun engem spezifesche Gen, Bauch A, an Päiperleken Larven wou d'Prolegs lokaliséiert sinn. Komplett Ënnerbriechung vum Gen huet zu der Verontreiung vu Prolegs gefouert, während deelweis Stéierungen zu der Entwécklung vun zwee ënnerscheedlechen Eegenschaften am Bauch gefouert hunn - Prolegs an eng modifizéiert Versioun vun thoracesche Been. Dëst beweist datt dës zwee Eegeschafte vu verschiddene Plazen am Kierper entstinn a kënnen net déiselwecht Eegeschafte sinn.

Weider Analyse huet opgedeckt datt de geneteschen Blueprint vu Prolegs ähnlech ass wéi dee vu Kapphénger, eng aner nei Feature bei Päiperleken a Motten. De Pool vun Genen, déi a Prolegs ausgedréckt sinn, ass och ähnlech wéi d'Gen, déi an Enditen fonnt goufen, Deel vun den Anhängen a Krustaceaen.

D'Etude hindeit datt d'evolutiounsgeschicht vun Insekten Gliedmaart komplex ass, mat Gliedmaarten entstanen als Eenachs Anhang a spéider biramous ginn. Mat der Zäit hunn dës Gliedmaart intern viséiert Loben entwéckelt, déi Enditen genannt ginn. A verschiddenen Insektenlinnen sinn d'Endite verluer, awer bei Päiperleken a Motten goufen se reaktivéiert fir als Proleg ze funktionéieren.

Dës Fuerschung weist wéi d'Evolutioun existent Eegeschaften a genetesch Programmer repurposes. Prolegs sinn e Roman Eegenschaft, deen aus pre-existéierende Instruktioune entstanen ass fir Stécker vu primitive Been ze maachen. D'Geheimnis vu Raupenproleg ass endlech geléist ginn, an huet hir antik Verbindung mat Krustacean Glieder opgedeckt.

