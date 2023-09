By

D'NASA mécht bedeitend Virbereedunge fir seng zukünfteg Artemis 2 Missioun, déi véier Astronauten op eng Moundrees gesinn. Dëst wäert déi éischte Kéier markéieren datt d'Mënschen zanter iwwer 50 Joer op de Mound reest. D'Missioun wäert d'NASA Space Launch System (SLS) Rakéit benotzen, déi scho mat engem onbemannte Raumschëff mam Numm Artemis 1 erfollegräich geflunn ass.

De primäre Fokus vun de Virbereedunge vun der NASA ass d'Sécherheet vun der Crew während de Stress vum Start ze garantéieren. Dëst beinhalt zousätzlech Tester vun neie Systemer u Bord vun der SLS Rakéit a sengem mobilen Launcher, dorënner en Noutfluchsystem. D'Astronaute selwer sinn aktiv am Virbereedungsprozess involvéiert, deen op der Plaz Tester mat hinnen an hir Raumfaart undoen.

D'Artemis 1 Missioun, déi dräi Mannequine ronderëm de Mound geschéckt huet, huet e Fundament geliwwert fir e méi glattere Virbereedungsprozess fir Artemis 2 ze kreéieren. ass op Crew-Zesummenhang Inhalt a Formatiounen Sécherheet Mesuren ze verbesseren.

Virbereedunge fir Artemis 2 beinhalt verschidde Schlëssel Meilesteen. D'Crew simuléiert e Startdag niewent der Buedemcrew, deelhëllt un Noutflüchtungspraktiken, an d'Rakéit wäert Stacking an Assemblée Tester am NASA Vehicle Assembly Building ënnerhuelen. Schlussendlech gëtt de Stack op der Startplaz virbereet fir de spéiden 2024 Start vun der Missioun.

D'Sécherheet ass déi primär Suerg am ganze Virbereedungsprozess. D'NASA wäert déiselwecht Zuel vu Start Countdown Simulatioune maachen wéi virdrun, a prioritär d'Sécherheet vu béide Fluchcrew a Buedemcrew. Kontinuéierlech Praxis a Muskelgediechtnestraining si wesentlech Bestanddeeler vun der Virbereedung, fir datt all Teammember gutt op d'Missioun virbereet sinn.

Notabele Ännerungen am Artemis 2 enthalen Upassunge fir Brennstoffprozeduren baséiert op Lektioune geléiert während der naass Kleedungsprouf fir Artemis 1. Design Ännerungen am mobilen Launcher hëllefen seng Funktionalitéit ze verbesseren. Opgepasst gëtt och op Brennstofftank-Interfaces fir Leckage ze vermeiden, mat Daten aus fréieren Tester déi néideg Upassungen informéieren.

Mat dësen ëmfaassende Virbereedungen ass d'NASA op der Streck fir hir historesch Artemis 2 Missioun zu engem erfollegräichen Effort ze maachen, de Wee fir zukünfteg Moundfuerschung auszebauen.

