Kolumbianesch Fuerscher studéiert extraterrestrescht Material a Stëbsproben zréck op d'Äerd bruecht

E jonke kolumbianesche Fuerscher, Camilo Jaramillo-Correa, hat déi eenzegaarteg Geleeënheet fir Stëbs Echantillon aus dem Weltall ze studéieren. D'Probe goufe vun der japanescher Weltraumagence Hayabusa2 Missioun gesammelt, déi als éischt Biller vun Operatiounsrovers op engem Asteroid gestrahlt huet a geologesch Proben op d'Äerd zréckginn. De Jaramillo-Correa, deen zu där Zäit seng Doktorat an Nukleartechnik studéiert huet, huet eng versiegelt Probekapsel entwéckelt a gebaut fir d'Proben ze halen an se vu Loftkontaminatioun ze schützen.

Seng Mentoren hunn gefrot ob et méiglech war d'Kapsel ze benotzen fir extraterrestrescht Material ze studéieren, an de Jaramillo-Correa huet d'Kapsel geännert an getest fir déi strikt Ufuerderunge fir Probeschutz z'erreechen. D'Team huet Studien op zwee Sätz vu Proben vum Asteroid Ryugu gemaach: eenzel Partikelen a feine Pudder. D'Analyse leeft weider, awer si erwaarden Informatiounen iwwer d'Zesummesetzung, d'Eegeschafte a méiglech Beweiser fir d'Raumverwiederung vun den Asteroiden ze kréien.

Asteroiden studéieren ass wichteg aus zwee Haaptgrënn, laut Jaramillo-Correa. Als éischt liwweren se e Schnappschëss vun de fréie Stadien vum Sonnesystem a kënnen eis hëllefen ze verstoen wéi et an de Planéit Äerd geformt sinn, wéi och den Urspronk vum Liewen. Zweetens, Asteroiden studéieren kënnen Abléck an d'Effekter vun der Weltraumverwiederung an der Atmosphärkontaminatioun ubidden.

Dem Jaramillo-Correa seng Rees vu Kolumbien an d'USA fir seng Fuerschung beliicht och d'Ënnerscheeder an de Fuerschungsëmfeld an den Zougang zu Ressourcen. Hien huet festgestallt datt d'Fuerscher an den USA vill méi einfach Zougang zu Ressourcen hunn, wéi Instrumenter, am Verglach mat deenen a Kolumbien. Trotzdem huet hien geléiert d'Fäegkeete vu sengem Laboratoire a Kolumbien ze schätzen a ressourcevoll ze sinn.

Eng aner kolumbianesch Fuerscherin, Andrea Guzman Mesa, huet hir Dreem am Beräich vun der Astrophysik verfolgt. Hir PhD konzentréiert sech op d'Studie vun den Atmosphäre vu Planéiten ausserhalb vun eisem Sonnesystem. Si verglach atmosphäresch Modeller mat Observatiounsdaten mat Maschinnléiere Kaderen fir Prognosen iwwer d'Zesummesetzung vun dësen Atmosphären ze maachen. De Guzman Mesa war och instrumental fir d'Visibilitéit fir weiblech Wëssenschaftler a Kolumbien ze stäerken, an der Hoffnung eng real Ännerung am Fuerschungs-Ökosystem vum Land ze bréngen.

Quellen:

- Source Artikel