Chile ass bekannt fir seng aussergewéinlech Stargazing Bedingungen, mat der Atacama Wüst eng vun de beschte Plazen fir Astronomen ass wéinst sengem kloren Himmel a minimaler Liichtverschmotzung. Fir dës däischter Himmel fir d'Astronomie ze bewahren an déi schiedlech Auswierkunge vun der Liichtverschmotzung op d'mënschlech Gesondheet an d'Biodiversitéit unzegoen, huet de chilenesche Ëmweltministère en New National Lighting Standard agefouert.

Virdrun haten d'Regiounen, déi grouss Observatoiren a Chile hosten, spezifesch Beliichtungsreglementer fir hiren Donkelhimmel Status ze schützen. Elo ginn dës Norme iwwer de Rescht vum Land verlängert fir verantwortlech an nohalteg Outdoorbeleuchtungspraktiken ze förderen.

Den neie Beliichtungsstandard konzentréiert sech op d'Verbesserung vun der Outdoorbeleuchtung andeems se vun intensivt bloe Liicht op méi mëll Amberfarben wiesselen. Dës Ännerung hëlleft den negativen Impakt op d'mënschlech Gesondheet ze minimiséieren, sou wéi Adipositas, Depressioun a bestëmmten Aarte vu Kriibs. Donieft musse beliichte Reklammen tëscht Mëtternuecht a 7 Auer ausgeschalt ginn, sou datt kommerziell Beliichtung net zu enger Luuchtverschmotzung während entscheedende Nuetsstonnen bäidréit.

Nieft der mënschlecher Gesondheet erkennt den New National Lighting Standard och den Impakt vun der Liichtverschmotzung op d'Biodiversitéit. Kënschtlech Luucht stéiert d'Behuele vun nuetsaarten, dorënner Insektepollinatoren a Miervullen. Insektbestäuber vertrauen op Moundliicht a Stäreliicht fir d'Navigatioun, a Liichtverschmotzung kann se duercherneen bréngen an disorientéieren, wat d'Planzenbestëmmung an d'Ernteunterhalt beaflosst. Ähnlech ass de Markham Stuermpetrel, e Miervugel gebierteg a Chile, Ecuador a Peru, a Gefor wéinst der Liichtverschmotzung. Dës Villercher benotzen d'Liicht vum Mound a Stäre fir op hir Zuchtplazen ze navigéieren, awer urban Beliichtung verwiesselt se dacks a verhënnert eng erfollegräich Migratioun.

Den New National Lighting Standard zielt fir déi negativ Auswierkungen op d'Wëld ëmzegoen an d'Gebidder ze schützen, déi vital fir d'Konservatiounsefforten. Andeems d'Intensitéit, d'Faarftemperatur an d'Zäitlimiten ëmgesat ginn, versicht Chile eng rational an nohalteg Notzung vu kënschtlecher Beliichtung z'erreechen, wärend d'Ëmwelt an d'mënschlech Wuelbefannen geséchert ginn.

Zousätzlech zu dëse Virdeeler suergen déi nei Reglementer och d'Erhaalung vum Chile's donkelen Himmel Sanctuary, deen Heem vu villen Observatoiren ass. D'Erhéijung vun der Liichtverschmotzung stellt e wesentleche Risiko fir d'Viabilitéit vun astronomeschen Observatioune laangfristeg duer. Andeems hien d'Prioritéit vum Däischteren Himmel erhaalt, erkennt Chile d'Wichtegkeet vun der Astronomie a säi Bäitrag zum Verständnis vum Universum.

Quellen: Fundación Cielos de Chile, Chilenesche Ministère fir Ëmwelt