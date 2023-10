Fliedermaus Schädel vu virun 50 Millioune Joer bitt neien Abléck an d'fréi Fliedermaus Evolutioun

E bal intakt Fliedermaus Schädel, daten ongeféier 50 Millioune Joer zréck, gouf an enger Höhl a Frankräich entdeckt. Dës Entdeckung beliicht d'virdrun mysteriéis fréi Evolutioun vu Fliedermais. Fliedermais hunn ee vun den äermsten fossille Rekorder ënner Mamendéieren, wat et usprochsvoll mécht ze bestëmmen wéini se fir d'éischt ugefaang hunn ze fléien oder an Höhlen ze raschten, wéi och wann se hir eenzegaarteg Echolokatiounsfäegkeeten entwéckelt hunn. De Fliedermaus Schädel, gehéiert zu der ausgestuerwener Spezies Vielasia sigei, war ënner 23 fossiliséierte Individuen, déi an der Höhl fonnt goufen.

Virdrun Fliedermaus Fossilien goufen dacks fragmentaresch oder komplett verflaacht, mécht et schwéier hir dräi-zweedimensional Anatomie ze studéieren an ze bestëmmen ob se echolocation benotzt. Wéi och ëmmer, de Schädel vum Vielasia sigei gouf perfekt a Kalkstein konservéiert, a seng ursprénglech Form behalen. Dëst erlaabt d'Wëssenschaftler dat banneschten Ouer ze studéieren an et mat modernen Fliedermais ze vergläichen. D'Resultater suggeréieren datt dës antike Fliedermaus méiglecherweis Echolokatioun benotzt huet, et gutt viru Wale plazéiert wat d'Entwécklung vun dëser Fäegkeet ugeet. Virun dëser Entdeckung waren d'Wëssenschaftler nëmme sécher vun der Echolokatioun an de modernen Fliedermausfamilljen.

D'Vielasia sigei Fliedermaus war eng kleng Höhl-wunnend Spezies, déi nëmmen 1.8 cm laang gemooss huet. Dëst widdersprécht fréier Viraussetzungen datt fréi Fliedermais haaptsächlech a Beem ronderëm Séien a Bëscher gelieft hunn. D'Stabilitéit vun Höhlen Ëmfeld huet méiglecherweis e Refuge während de fluktuéierende Temperaturännerunge vun der fréierer Eozän Period geliwwert.

Och wann dës Entdeckung d'Debatt iwwer fréi Fliedermaus Echolokatioun net definitiv léist, gëtt et zwéngend Beweiser. Et déngt och als Inspiratioun fir weider Exploratioun vum fossille Rekord fir méi Abléck an d'Evolutioun vu Fliedermais an hir eenzegaarteg Charakteristiken ze kréien.

Quellen:

- "Entdeckung vum antike Fliedermaus 'ongerdréckten' Schädel werft neit Liicht op déi fréi Fliedermaus Evolutioun," Universitéit vun New South Wales Sydney

- Aktuelle Biologie Journal