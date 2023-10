Nei Fuerschung weist datt Maiasaura séier Wuesstum an héich Aktivitéitsniveauen hat

An enger neier Etude, déi am Journal Paleobiology publizéiert gouf, hunn d'Fuerscher entdeckt datt Maiasaura, eng Zort Dinosaurier, d'Fähigkeit hat fir grouss Quantitéiten un Energie an Nährstoffer opzehuelen an se fir séier Wuesstum an héich Aktivitéitsniveauen ze benotzen. Trotz hirer Perceptioun als lues a lues Kreaturen, waren Dinosaurier wéi Maiasaura tatsächlech waarmbluddeg an héich aktiv.

D'Fuerscher konzentréiere sech op wéi vill Energie déi Minibus-Gréisst Dinosaurier benotzt hunn wärend se bis zum Erwuessene wuessen. Duerch d'Studie vun hire Schanken konnten d'Fuerscher feststellen datt Maiasaura d'Fäegkeet hat hir Schanken ze reparéieren an ëmzebauen, ähnlech wéi Villercher a Mamendéieren.

Laut der Studie hunn d'Bewegung an d'Gewiicht-Trägeraktivitéite Mikrofrakturen an de Schanken vum Dinosaurier verursaacht. Wéi och ëmmer, d'Schanken konnten sech selwer heelen duerch e Prozess deen d'Knachremodeling genannt gëtt. Dëse Prozess involvéiert de Wuesstum vu Bluttkapillaren duerch den alen Knach, deen dunn opgeléist an duerch nei Schanken ersat gouf.

Och wa vill Paleontologen Beweiser fir d'Remodeling vun de Knuewe bei erwuessene Dinosaurier Schanken fonnt hunn, ass ganz wéineg Opmierksamkeet op d'Schanken vu juvenile Dinosaurier ginn. Fir Juvenile Dinosaurier Schanken ze studéieren, hunn d'Fuerscher Fossilien aus der Two Medicine Formation zu Montana ënnersicht, déi eng rar Sammlung vu Schanken aus der selwechter Dinosaurierart a verschiddene Wuesstumsstadien zur Verfügung gestallt hunn.

D'Fuerschung huet verroden datt de jonke Maiasaura mat erstaunlecherweis séieren Tauxe gewuess ass, an d'Gewiichter vun 200-400 Kilogramm duerch hiert zweet Joer an iwwer 3,000 Kilogramm vun hiren Teenager erreecht hunn. Dës héich Wuesstumsraten erfuerderen eng bedeitend Quantitéit u Sauerstoff an Nährstoffer aus dem Blutt.

D'Fuerscher hunn och eng Technik entwéckelt fir de Bluttfluss aus de Schanken ze moossen andeems d'Gréisst vun de Foramen ënnersicht gëtt, e Lach, duerch deen d'Haaptnährstoffarterie an de Knach erakënnt. Andeems se dës Technik benotzen, hu se festgestallt datt d'Bluttflussraten an engem Joer ale Dinosaurier vill méi héich waren wéi déi vun erwuessene Dinosaurier, wat d'héich Energie- an Nährstofffuerderunge während de fréie Stadien vum Wuesstum beweist.

Allgemeng liwwert dës Fuerschung wäertvoll Abléck an de Wuesstum an d'Aktivitéitsniveauen vun Dinosaurier wéi Maiasaura. Et fuerdert déi allgemeng gehalene Perceptioun vun Dinosaurier als schlëmm Kreaturen a bitt nei Beweiser fir d'Theorie z'ënnerstëtzen datt se waarmbluddeg an héich aktiv Déiere waren.

