NASA Enthüllt Éischt Proben vum Asteroid Bennu

D'NASA huet erfollegräich seng éischt Proben vum Asteroid Bennu enthüllt, déi vun der Raumschëff Osiris-Rex op d'Äerd bruecht goufen. Och wann d'Proben vläicht net sou bedeitend sinn wéi ufanks gehofft, si representéieren ëmmer nach e groussen Erfolleg an der Weltraumfuerschung.

D'Wëssenschaftler, déi un der Missioun involvéiert waren, haten ursprénglech als Zil op d'mannst eng Taass Kuelestoff-räichen Asteroidpartikel aus Bennu ze sammelen. Wéi och ëmmer, d'Proben, déi erausgeholl goufen, bestinn haaptsächlech aus enger Mëschung aus schwaarze Stëbs a Schutt. Egal, dëst markéiert dat meescht Material dat jeemools vun engem Asteroid op d'Äerd zréckkoum.

Den Dante Lauretta, e féierende Wëssenschaftler vun der University of Arizona, huet unerkannt datt de Fortschrëtt lues war, awer d'Team huet schonn de Prozess ugefaang fir déi gesammelt Proben ze studéieren. D'Hoffnung ass datt dës Materialien wäertvoll Abléck an d'Bildung vun eisem Sonnesystem ubidden a potenziell Hiweiser iwwer d'Origine vum Liewen op der Äerd ubidden.

D'Osiris-Rex Raumschëff gouf op Bennu geschéckt fir Stëbs a Fielsen vu senger Uewerfläch ze sammelen. No enger erfollegräicher Missioun ass d'Raumschëff mat de gesammelten Materialer sécher op d'Äerd zréckkomm. D'NASA huet e Räichtum vu Biller an Informatioun iwwer d'Missioun verëffentlecht, wat de Public erlaabt dës onheemlech Leeschtung an der Weltraumfuerschung ze bewonneren.

Dëse Meilesteen beliicht déi bedeitend Schrëtt, déi d'NASA gemaach huet fir eisen Universum ze verstoen an d'Grenze vun der mënschlecher Exploratioun ze drécken. Et déngt och als Erënnerung un déi immens Erausfuerderungen a Komplexitéiten, déi an der Studie vun Himmelsobjekter Millioune Kilometer vun der Äerd ewech sinn.

Quellen:

- NASA Sonnesystem Twitter Kont

- Pressematdeelung vun der NASA