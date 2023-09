Déi eelst Holzstruktur opgedeckt: Eng fortgeschratt Ancestral Zivilisatioun?

Archäologen hunn viru kuerzem eng banebriechend Entdeckung gemaach: déi eelst hëlze Struktur déi jeemools fonnt gouf, daten bal eng hallef Millioun Joer zréck. Dës Entdeckung hindeit datt eis Vorfahren vill méi fortgeschratt waren wéi virdru gegleeft. Déi bemierkenswäert Struktur gouf um Kalambo Falls an Zambia fonnt, no bei der Grenz mat Tanzania, an ass aussergewéinlech gutt preservéiert. Et gëtt ugeholl datt et eng Plattform, Spadséiergank oder opgehuewe Wunneng ass, déi eis Famill iwwer dem Waasser hält.

D'Holz huet Schnëttmarken, wat beweist datt primitiv Tools benotzt goufen fir zwee grouss Logbicher ze verbannen fir d'Struktur ze kreéieren. Nieft der hëlzener Plattform gouf och eng Sammlung vun hëlzent Handwierksgeschir, dorënner e Keil an e Gruefstéck, op der Plaz entdeckt. Dës Entdeckung fuerdert d'Notioun eraus datt eis Vorfahren nëmmen Holz fir limitéiert Zwecker benotzt hunn, wéi zum Beispill Bränn oder Juegd.

De Larry Barham, de Lead Autor vun der Studie an en Archäolog vun der University of Liverpool, sot datt dës Erkenntnis seng Perceptioun vun eise Vorfahren geännert huet. Et huet bewisen datt si d'Fäegkeet haten hir Ëmgéigend ze transforméieren an eppes innovatives ze kreéieren. De Barham mengt datt dëst en héijen Niveau vum abstrakte Denken an eventuell souguer Sproochkompetenzen beweist.

D'Struktur war eng zoufälleg Entdeckung gemaach während Ausgruewungen am Joer 2019 bei der Kalambo River, iwwer e Waasserfall deen eng Héicht vun 235 Meter erreecht. Den héije Waasserniveau bei de Falle gëtt ugeholl datt d'Holzstruktur iwwer d'Joerhonnerte bewahrt huet. Entdeckungen mat antike Holz sinn selten wéinst senger Tendenz ze verrotten ouni vill Spuer fir zukünfteg Generatiounen hannerloossen.

Fir den Alter vun der Struktur präzis ze bestëmmen, Fuerscher hunn eng nei Method genannt Lumineszenz benotzt daten, déi moosst déi leschte Kéier datt Mineralstoffer u Sonneliicht ausgesat waren. Dëst huet opgedeckt datt d'Struktur op d'mannst 476,000 Joer al ass, virun der Evolutioun vum Homo sapiens. Fossile vum Homo heidelbergensis, engem mënschleche Familljemember, goufen an der Regioun fonnt, daten zréck tëscht 700,000 an 200,000 Joer.

D'Entdeckung fuerdert de herrschenden Iwwerzeegung datt mënschlech Vorfahren nomadesch waren. D'Plaz vun der Struktur no bei de Waasserfäll, déi eng zouverlässeg Quell vu Waasser zur Verfügung gestallt huet, suggeréiert datt et als permanent Wunneng gedéngt huet. Allerdéngs ass dës Hypothese nach net bewisen a weider Fuerschung ass néideg.

Insgesamt weist dës onheemlech Fonnt déi immens Fäegkeeten an Erfindung vun eise Vorfahren. Et bitt Beweiser fir hir fortgeschratt Denken, Planungsfäegkeeten an d'Schafung vu Strukturen déi ni virdru gesinn hunn. D'Entdeckung stellt faszinéierend Froen iwwer d'Entwécklung vu fréie Zivilisatiounen op an ënnersträicht de Besoin fir weider Exploratioun an Studie vun eiser wäiter Vergaangenheet.

Quellen:

– Source Artikel: [Quelltext setzen]

- Definitiounen:

- Lumineszenz daten: eng Technik déi den Alter vun de Mineralstoffer bestëmmt andeems d'Zäit zënter hirer leschter Belaaschtung u Sonneliicht moosst.

- Homo heidelbergensis: en ausgestuerwenen mënschlechen Vorfahren, dee geduecht huet, virun tëscht 700,000 an 200,000 Joer gelieft ze hunn.

- Abstrakt Denken: d'Fäegkeet iwwer Konzepter ze denken déi net kierperlech präsent oder direkt erlieft sinn.

[Füügt URLen vu Quellen ouni aktive Linken un]