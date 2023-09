D'Geschicht vun der Sahara Wüst: Vun Arid Wilderness bis Gréng Savannahs

By

Eng rezent Etude vu Fuerscher aus Finnland a Groussbritannien huet d'Geschicht vun der Sahara Wüst beliicht, a verroden datt et net ëmmer déi rieseg dréchen Ausdehnung war déi mir haut kennen. Andeems Dir déi periodesch Transformatioune vun der Sahara iwwer 800,000 Joer mat engem neie Klimamodell rekonstruéiert huet, konnt d'Team Abléck an d'afrikanesch fiicht Perioden an d'Faktoren ginn, déi se gedriwwen hunn.

Déi afrikanesch fiicht Perioden bezéien sech op Zäitspann, wou den afrikanesche Kontinent vill méi naass a gréng Konditioune erlieft huet wéi elo. De Klimamodell, deen an der Studie benotzt gouf, huet d'Hypothese ënnerstëtzt datt dës Perioden vun der Äerdbunnprezessioun beaflosst sinn, wat Variatiounen an der Stäerkt vum afrikanesche Monsunsystem an de véier Joreszäiten verursaacht. Als Resultat huet d'Sahara Regioun während dësen Perioden méi Nidderschlag kritt.

Ausserdeem huet d'Fuerschung opgedeckt, datt während Äiszäiten d'Wabbelen an der Äerdëmlafbunn e minimalen Effekt op d'Sahara-Klima haten, well d'Präsenz vu grousse Gletscher op méi héije Breedegraden hiren Impakt entgéintgewierkt huet. Dës Entdeckung weist datt d'afrikanesch Monsunen an dëse méi kale Perioden ageschränkt waren.

D'Geschicht vun der Sahara a seng Gréngungsperioden ze verstoen huet Implikatiounen iwwer d'Klimawëssenschaft. Dës Periode vu verstäerkter Fiichtegkeet kéinten Méiglechkeete fir Mënschen an aner Spezies ubidden fir d'Sahara duerchzegoen, wat typesch eng schwiereg Regioun war fir ze iwwerwannen. D'Etude suggeréiert datt dës méi gréng Perioden eng Roll bei der Verbreedung vun der Mënschheet op der ganzer Welt gespillt hunn.

D'Fuerscher gleewen datt hir Fäegkeet fir déi nordafrikanesch fiicht Perioden präzis ze modelléieren eng bedeitend Erreeche ass. Et verbessert net nëmmen eist Verständnis vun der mënschlecher Verdeelung, mee dréit och zu eisem Wëssen iwwer d'Evolutioun vun eiser Spezies an Afrika bäi.

Quellen: Natur Kommunikatiouns