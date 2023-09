Fuerscher entwéckelen Verbrennungsmotor Insekt-Skala Roboter

Fuerscher vun der Cornell University hunn erfollegräich en Insekt-Skala Roboter erstallt, deen duerch Verbrennung ugedriwwe gëtt, an iwwerschratt d'Fäegkeeten vun elektresch ugedriwwene Roboteren a punkto Geschwindegkeet, Kraaft, Flexibilitéit a Sprangfäegkeet. D'Team kombinéiert mëll Mikroaktuatoren mat héijer Energie-Dicht chemesche Brennstoff fir d'Erausfuerderungen ze iwwerwannen, déi d'Motoren, Motoren a Pompelen erofsetzen. Andeems Dir en héich-Energie-Dicht chemesche Brennstoff ähnlech wéi deen an Autoen benotzt, konnten d'Fuerscher d'Bordkraaft an d'Leeschtung vum Roboter wesentlech erhéijen. De Roboter, dee just iwwer en Zoll laang moosst an d'Äquivalent vun annerhallwe Pabeierclips weegt, ass 3D-gedréckt mat engem flammbeständegen Harz a mat véier Aktuatoren ausgestatt, déi als Féiss déngen.

D'Aktuatore si fäeg 9.5 Newton Kraaft ze produzéieren, am Verglach zu den ongeféier 0.2 Newton produzéiert vun ähnlechen Gréisste Roboteren. De Roboter kann och bei Frequenzen méi wéi 100 Hertz operéieren, Verdrängungen vun 140% erreechen an 22 Mol säi Kierpergewiicht ophiewen. Seng Verbrennungsmotoren erlaben et schwéier Terrainen ze navigéieren, Hindernisser ze läschen, onheemlech Distanzen ze sprangen a séier um Buedem ze beweegen. Den Design vun den Aktuatoren bitt och en héije Grad vu Kontroll, wat d'Betreiber erlaabt d'Geschwindegkeet, d'Frequenz vum Spark an d'Brennstofffudder an Echtzäit unzepassen fir eng Rei vun Äntwerten auszeléisen.

D'Fuerscher plangen méi Aktuatoren zesummenzebréngen fir fein kontrolléiert a kräfteg Bewegungen op enger méi grousser Skala ze produzéieren. Si zielen och eng untethered Versioun vum Roboter z'entwéckelen andeems e flëssege Brennstoff benotzt deen u Bord ka gedroe ginn, zesumme mat méi klenger Elektronik. Dësen Duerchbroch an der Verbrennungsmotor Robotik bréngt eis méi no un d'Realitéit vun der Benotzung vun Insekt-Skala Roboter bei Sich- a Rettungsoperatiounen, Exploratioun, Ëmweltiwwerwaachung, Iwwerwaachung a Navigatioun an usprochsvollen Ëmfeld.

Source: Cameron A. Aubin et al., Mächteg, mëll Verbrennungsaktuatoren fir Roboter op Insektskala, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Quelle: Cornell University