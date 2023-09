By

China Chang'e-4 Missioun huet banebriechend Abléck an d'Mystère vum Mound geliwwert. D'Missioun, déi vun der chinesescher National Space Administration (CNSA) geleet gouf, huet den historesche Meilesteen vun der Landung op der wäiter Säit vum Mound am Joer 2018 erreecht. Zënterhier huet d'Raumschëff bemierkenswäert Biller erfaasst an Mineralproben extrahéiert, d'Liicht op de Mound werfen. geologesch Geschicht.

D'Resultater vun der Chang'e-4 Missioun goufen viru kuerzem am Journal of Geophysical Research: Planets publizéiert. D'Analyse huet verroden datt déi iewescht 130 Féiss (40m) vun der Mounduewerfläch aus multiple Schichten vu Stëbs, Buedem a gebrachene Fielsen besteet. Fuerscher hunn och fënnef ënnerschiddlech Schichten vu Moundlava ënner dëser Uewerfläch entdeckt, déi sech viru Milliarde Joer iwwer d'Landschaft verbreet hunn.

D'Experten gleewen datt de Mound viru 4.51 Milliarde Joer entstanen ass wéi e Mars-Gréisst Objet mat der Äerd kollidéiert an zu engem Fragment ofgebrach ass. Fir déi nächst 200 Millioune Joer huet de Mound verschidden Auswierkunge vu Weltraumschutt erlieft, wat Rëss op senger Uewerfläch erstallt huet. Genee wéi d'Äerd huet de Moundmantel Taschen vu geschmollte Magma enthale, déi duerch Vulkanausbréch an d'Rëss gesäipt hunn.

Wéi och ëmmer, déi nei Donnéeë vum Chang'e-4 weisen datt d'vulkanesch Aktivitéit um Mound mat der Zäit lues a lues erofgaang ass. Wat de vulkanesche Fiels méi no un der Mounduewerfläch war, ëmsou méi dënn gouf et, wat suggeréiert datt de Mound sech ofkillt a geologesch inaktiv gëtt.

Wärend d'Vulkanesch Aktivitéit viru virun enger Milliard an 100 Millioune Joer gestoppt gëtt, spekuléiere Fuerscher, dorënner den astrogeologeschen Expert Jianqing Feng, datt et nach ëmmer Magma verstoppt ka sinn déif ënner der Mounduewerfläch.

Dës banebriechend Missioun markéiert just den Ufank vun der weiderer Exploratioun a Kartéierung vun de geologesche Feature vum Mound vun der Chang'e-4 Missioun. D'Entdeckungen, déi bis elo gemaach goufen, ginn wertvoll Abléck an d'Vergaangenheet vum Mound an droen zu eisem Verständnis vun der Geschicht vum Sonnesystem bäi.

Quellen:

– Journal of Geophysical Research: Planets, [Artikeltitel], [Auteuren]

– Live Science, [Artikeltitel], [Auteur]