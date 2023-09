De Moundsüdpol gewielt als Landungsplaz fir d'NASA Artemis III Missioun

En neit Bild vun der wäiter Säit vum Mound huet d'Regioun opgedeckt, déi vun der NASA fir d'Landung vun der Artemis III Missioun gewielt gouf. Dës Missioun ass Deel vum ambitiéise Plang vun der NASA fir d'Mënschen fir d'éischte Kéier zanter iwwer 50 Joer op d'Mounduewerfläch zréckzekommen. De gewielte Landungsplaz ass de Südpol vum Mound, dee vu groussem wëssenschaftlechen Interessi ass, well et gegleeft gëtt datt et Waasseräis a permanent Schied Krateren enthält.

D'NASA huet mat National Geographic zesummegeschafft fir e Mosaikbild vum Shackleton Krater erauszebréngen, deen um Südpol vum Mound läit. D'Bild gouf mat der NASA's ShadowCam Instrument op der Korea Pathfinder Lunar Orbiter Raumschëff ageholl, zesumme mat zousätzlech Biller vum Lunar Reconnaissance Orbiter. De Shackleton Krater ass ee vun de dauerhafte Schied Krateren an der Regioun, wouduerch et e potenziellen Hotspot fir Waasseräis ass.

Den Interieur vum Shackleton Krater, an permanent Däischtert geschleeft, gëtt am Mosaik Bild opgedeckt. De Krater gouf vum ShadowCam, engem NASA-Instrument entworf fir déi schatteg Deeler vun der Mounduewerfläch z'erklären. D'Ëmgéigend goufe vun der Lunar Reconnaissance Orbiter Camera ofgezeechent. D'Bild weist Portioune vun dräi vun den 13 potenziellen Landungsregioune fir Artemis III Astronauten.

Waasser Äis ass eng rar Ressource um Mound, well et typesch verdampft wann et u Sonneliicht ausgesat ass. Wéi och ëmmer, déi permanent Schied Krateren am Südpol vum Mound kreéieren en idealt Ëmfeld fir d'Waasseräispersistenz. D'NASA Wëssenschaftler gleewen datt d'Waasseräis an dëse Kratere fir verschidden Zwecker benotzt kënne ginn, dorënner Astronaute Verbrauchsmaterial, Stralungsschirmung a Rakéitendreiwer.

D'Artemis III Missioun ass fir 2025 geplangt, a virdru plangt d'NASA d'Artemis II Crew Missioun ronderëm de Mound ze féieren. D'NASA wäert och e Mound-Rover mam Numm VIPER schécken fir no Äisablagerungen ze sichen. Dës Missioune wäerten de Wee fir zukünfteg Crew-Missioune a Ressourceverbrauch op der Mounduewerfläch opmaachen.

Quellen: NASA, National Geographic