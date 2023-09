Indien Chandrayaan-3 Lander riicht wärend der Moundnuecht virum Erwächen Versuch

De Chandrayaan-3 Lander, nodeems hien erfollegräich op der Mounduewerfläch gelant ass an déi véiert Natioun gouf fir dat ze maachen, ass elo am Schlofmodus wärend et duerch déi 14 Deeg Moundnuecht rascht. Déi primär Ziler vun der Missioun, dorënner Technologie Demonstratiounen an Datesammlung konzentréiert sech op d'Analyse vun der Zesummesetzung vum Buedem an der Atmosphär vum Mound, sinn erfollegräich ofgeschloss. D'Chandrayaan-3 Missioun markéiert déi éischt Exploratioun sou no beim Moundsüdpol, eng Regioun déi gegleeft gëtt Oflagerunge vu Waasseräis ze enthalen déi fir zukünfteg Missiounen a Weltraumfuerschung benotzt kënne ginn.

D'Landung war e Punkt vum nationale Stolz fir Indien, mat Millioune vu Leit déi online Ofdeckung kucken an dem Land seng onermiddlech wëssenschaftlech Efforten feieren. De Chandrayaan-3 Lander a seng sechs-Rad Rover si mat enger Rei vu wëssenschaftlechen Instrumenter ausgestatt, déi normalerweis während der Missioun opgefouert goufen. De Rover ass iwwer 100 Meter iwwer d'Mounduewerfläch gereest, Fotoe gemaach an Daten gesammelt. Wëssenschaftler hu schonn iwwerraschend Entdeckungen gemaach, wéi déi méi héich wéi erwaart Temperatur vun der Mounduewerfläch an d'Präsenz vu Schwefel bei de Südpol vum Mound.

An de kommende Wochen wäerte d'Missiounskontroller probéieren de Lander erëm z'erwächen an hir wëssenschaftlech Ermëttlungen weiderzeféieren. D'Kapazitéit fir de Lander erfollegräich vun der Mounduewerfläch opzehiewen, wéi bewisen duerch e klengen Hop deen de 4. September gemaach huet, wäert entscheedend sinn fir zukünfteg Missiounen, déi Proben oder Astronauten vum Mound zréckginn.

