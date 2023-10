Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week: The Troncycle-Inspired Free-Range Bumper Car Motorcycle

Dës Woch's Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week huet eng wacky an onkonventionell Maschinn déi schéngt de Grond ze verteidegen. Aféierung vum Fräistouss Bumper Auto Motorrad inspiréiert vum Troncycle. Am Géigesaz zu traditionelle Karnevalsfahrten, brauch dësen elektresche Motorrad net un engem Stahlbuedem a Plafong verbonnen ze sinn. Et gëtt vun enger onboard Batterie ugedriwwen, wat fir fräi Bewegung iwwerall erlaabt.

Och wann dëst onkonventionell Gefier net gëeegent ass fir alldeeglech Pendelen, bitt et eenzegaarteg Features, déi fir säi Mangel u Geschwindegkeet a Kraaft ausmaachen. Equipéiert mat "véier Radaren" an "Anti-Kollisioun Plastik", de Motorrad Prioritéit Sécherheet. Trotz senger niddereg ugedriwwener 24V Batterie an 350W Motor, kompenséiert d'Gefier mat sengen High-Tech Features.

Zousätzlech zu senge Sécherheetsmerkmale steet de Motorrad eraus mat senger faarweger LED-Liichtshow, déi eng visuell attraktiv Fahrt garantéiert. Och wann et net héich Geschwindegkeet erreechen kann, kompenséiert säin ästheteschen Appel fir säi Mangel u Geschwindegkeet.

Et ass wichteg ze bemierken datt dëst Troncycle-inspiréiert Gefier vum traditionelle Motorraddesign ofwäit. Et huet dräi oder véier méi kleng Rieder ënner dem Chassis, gläicht engem Moto-fërmege Go-Kart.

Iwwerraschend enthält dëst Kanner Spillsaachen och e Pillonsitz, wat d'Elteren erlaabt d'Begeeschterung ze erliewen wärend hir Kanner d'Kontroll iwwerhuelen. Dës eenzegaarteg Konfiguratioun bitt eng eenzegaarteg Reiderfahrung fir Kanner an Elteren.

Fir déi, déi de Bumper-Tron-Zyklus an Aktioun wëlle gesinn, ass e Video verfügbar, deen d'Gefier vun engem Profi op engem zouene Parcours gefuer gëtt.

Zesummegefaasst, dëst Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week beliicht e Fräistouss Bumper Auto Motorrad mat Troncycle-inspiréierten Designelementer. Trotz senge bescheidenen Spezifikatioune bitt de Motorrad innovativ Sécherheetsfeatures, eng lieweg LED-Liichtshow, an eng eenzegaarteg Konfiguratioun, déi d'Elteren erlaabt mat hire Kanner ze fueren.

Definitiounen:

- Bumper Auto: E klengen elektresch ugedriwwen Auto deen an Erliewnesparken a Foireshalen benotzt gëtt, entworf mat engem Gummi Bumper fir Kollisiounsimpakt ze absorbéieren.

- Troncycle: E fiktive Motorrad am Film "Tron" bekannt fir säi futuristeschen Design a luminéisen Ästhetik.

Quellen:

- Bumper Troncycle Video: [Video] (Quell net am Artikel ernimmt)

- Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week Source: [URL] (Quell net am Artikel ernimmt)