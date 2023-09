Biotech Company Light Bio Entwéckelt genetesch manipuléiert Glühende Petunien

Eng Biotechfirma mam Numm Light Bio huet Erlaabnis vum US Department of Agriculture kritt fir genetesch manipuléiert glühend Petunien an den USA ze verkafen. Dës Petunien produzéieren en neongrénge Glanz an der Nuecht, dank der Zousatz vun DNA aus engem biolumineszenten Pilz genannt Neonothopanus nambi. D'Firma plangt d'Planzen am fréien 2024 ze verschécken.

Biolumineszenz ass de Prozess duerch deen Organismen Liicht produzéieren duerch eng Reaktioun tëscht Sauerstoff an enger Substanz genannt Luciferin, erliichtert vun engem Enzym genannt Luciferase. Wärend Biolumineszenz a ronn 1,500 Arten fonnt gëtt, ass et schlecht an de meeschten Organismen ausser Bakterien verstanen. Am Joer 2018 hunn d'Wëssenschaftler déi spezifesch Enzyme am Neonothopanus nambi identifizéiert, déi et erlaben Liicht ze emittéieren.

Aner Versuche fir glühende Planzen an der Vergaangenheet ze kreéieren hunn d'Sprayéiere vu Planzen mat enger Chemikalie involvéiert, déi a Feierblumm fonnt gëtt oder genetesch modifizéiert Planzen mat Genen aus biolumineszenter Bakterien. Wéi och ëmmer, dës Methoden haten Aschränkungen, wéi zum Beispill d'Bedierfnes fir spezialiséiert Behandlungen oder d'Produktioun vu schwaachem Liicht.

Den Duerchbroch vu Light Bio beinhalt d'Entdeckung vun engem Pilzbiolumineszenzwee, dee mat dem eegene metabolesche System vun der Planz koordinéiert ka ginn. Dëse Wee beinhalt eng Molekül genannt Kaffisäure, déi vill a Planzen ass, a véier verschidden Enzymen déi et a Luciferin konvertéieren. Déi resultéierend Planzen blénken méi hell wéi virdrun Versich a strahlen Liicht duerch hire ganze Liewenszyklus.

Wärend Bedenken iwwer déi potenziell Ëmweltrisiken vu genetesch manipuléierte glühende Planzen opgeworf goufen, huet Light Bio dës Bedenken ugeschwat andeems se seet datt d'Planzen haaptsächlech a kontrolléierten Ëmfeld wéi Haiser, Geschäfter a botanesche Gäert ugebaut ginn, wou kënschtlech Beliichtung scho méi wéi d'Liicht iwwerschreift. vun de Planzen emittéiert.

Light Bio plangt ursprénglech déi glühend Petunien online an enger limitéierter Verëffentlechung ze verkafen, mat Pläng fir an der Zukunft op Crèche a Gaardenzentren auszebauen. D'Firma zielt och méi Aarte vun Zierplanzen z'entwéckelen an se nach méi hell ze maachen.

Quellen:

- Den originelle Quellartikel.