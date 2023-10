D'Heliosphär: Eng rieseg Bubble ronderëm eise Sonnesystem

D'Heliosphär ass eng massiv Bubble déi eist Sonnesystem ëmkreest. Et entsteet duerch d'Magnéitfeld vun der Sonn a verlängert sech wäit an de Weltraum. Rezent Schätzunge suggeréieren datt d'Ausmooss vun der Heliosphär ongeféier dausendmol d'Distanz vun der Äerd op d'Sonn ass.

D'Magnéitfeld vun der Sonn generéiert e Floss vu geluedenen Partikelen bekannt als Sonnewand. Dës Partikel streamen an de Weltraum laanscht d'Linnen vun der magnetescher Kraaft, déi d'Heliosphär kreéieren. Wéi d'Sonn dréit, dréint de Sonnewand ronderëm wéi Waasserbänner aus engem Sprinkler.

Op der Grenz vun der Heliosphär mécht de Sonnewand Plaz fir Partikelen aus dem interstellare Raum. D'Raumschëffer Voyager 1 an 2 hunn dës Grenz exploréiert a wäertvoll Informatioun geliwwert. Dës Raumschëffer sinn de Moment méi wäit vun der Sonn wéi all aner an der Geschicht an hunn eng Iwwergangszon festgestallt, wou dat interstellar Magnéitfeld mat der Heliosphär interagéiert.

D'Kombinatioun vun Daten aus de Voyagers mat Informatioun vum IBEX-Satellit, hunn d'Wëssenschaftler festgestallt datt d'Iwwergangszon bis zu honnert Milliarde Meilen verlängeren kann, wat ongeféier dausendfach d'Äerd-Sonn Distanz ass.

Wärend d'Voyager dës Grenz net erreechen kënnen, ginn aner Sonden souwuel an der Äerdëmlafbunn an doriwwer eraus erwaart fir de genauen Ausmooss vun der Heliosphär ze kartéieren.

Ofschléissend ass d'Heliosphär eng grouss Bubble ronderëm eist Sonnesystem. Et gëtt duerch d'Magnéitfeld vun der Sonn geformt a streckt sech wäit an de Weltraum. Déi rezent Fuerschung huet nei Schätzunge vu sengem Ausmooss geliwwert, an zukünfteg Missiounen wäerte weider op seng Eegeschafte werfen.

