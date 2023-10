Antik a rieseg, Pando, en eenzege Bam mat 47,000 Stämm aus engem gemeinsame Rootsystem iwwer 100 Hektar zu Utah, ass ee vun de gréisste liewegen Organismen op der Äerd. Mat enger Geschicht déi méiglecherweis 12,000 Joer iwwerspant, huet dës kolossal quaking Aspen iwwer 6,000 Metresch Tonnen Liewen gesammelt. Elo, dank Opzeechnungen, déi dëst Joer erauskomm sinn, hu mir d'Méiglechkeet dëse herrleche Bam op eng Manéier nach ni méiglech ze lauschteren.

De Soundkënschtler Jeff Rice, invitéiert vu Friends of Pando, huet en Hydrofon an engem Huel op der Basis vun enger Branche gesat a léisst et erof bis op d'Wuerzelen vum Bam erreechen. Zu senger Iwwerraschung huet hien e liichtschwaache Klang héieren, dee während engem Donnerwieder eropgaang ass, an e grujeleg niddereg Rumbling erfaasst. Den Toun, wéi de Rice erkläert, ass d'Resultat vun de Millioune Blieder, déi de Bam vibréieren, duerch d'Branchen an d'Äerd passéieren.

Benotzt dës Opzeechnungen, Friends of Pando wëlles Toun ze benotzen fir dat komplext Netzwierk vu Wuerzelen ënner der Uewerfläch ze kartéieren. De Lance Oditt, de Grënner vu Friends of Pando, gesäit d'Potenzial fir Toun fir net nëmme schéin an interessant Gehörerfahrungen ze liwweren, awer och fir wäertvoll Informatioun iwwer d'Gesondheet vu Pando a seng Ëmgéigend ze liwweren. Dës Kläng déngen als Rekord vun der lokaler Biodiversitéit, déi eng Basislinn ubidden, déi géint Ëmweltverännerungen gemooss ka ginn.

Dës innovativ Approche fir de Pando ze verstoen kann hëllefe Liicht op verschidden Aspekter vun dëser antiker Entitéit ze werfen. Duerch déi gesammelten Donnéeën kënnen zousätzlech Studien iwwer Waasserbewegung gemaach ginn, d'Relatioun tëscht Branchearrays, Insektekolonien a Rootdéift. Dës Ermëttlungen zielen méi iwwer den Ökosystem ronderëm de Pando z'entdecken, deen ëmmer méi a Gefor ass wéinst mënschlechen Aktivitéiten an dem Réckgang vu Raubdéieren, déi d'Kraiderbevëlkerung ënner Kontroll halen.

D'Opzeechnunge vum Pando geflüstert goufen op der 184. Meeting vun der Acoustical Society of America presentéiert, a si déngen als Testament fir d'Wichtegkeet vun de Geheimnisser vun dësem zidderen Ris ze lauschteren ier se verluer sinn.

Quellen: The Guardian, Frënn vu Pando