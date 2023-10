Den Indian Institute of Astrophysics (IIA), an Zesummenaarbecht mam Department of Wildlife Protection, UT Ladakh, organiséiert déi éischt offiziell Star Party fir erfuerene Amateurastronomen. D'Evenement huet am Hanle Dark Sky Reserve am Oste Ladakh vum 12.-15. Oktober stattfonnt. Hanle, Heem vum Indian Astronomical Observatory, bitt däischter Himmel an dréchent Wieder déi ideal sinn fir Himmelsobjekter ze observéieren.

D'Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) huet ee vun den däischtersten Himmel an Indien an iwwerdeckt e Gebitt vun ongeféier 22 km am Radius. D'Reserve gouf vun der UT Ladakh gegrënnt fir den uerdentlechen donkelen Himmel ze erhaalen an d'mënschlech Liichtverschmotzung ze kontrolléieren. Et ënnerstëtzt net nëmmen astronomesch Fuerschung, mee fördert och den Astro-Tourismus an dréit zur sozio-ekonomescher Entwécklung vun lokalen Dierfer bäi.

Ongeféier 30 Amateur Astronomen waren op der Star Party deelgeholl, hunn hir Teleskopen a Kameraen bruecht fir d'Schéinheet vum Nuetshimmel ouni d'Stëmmung vun der Liichtverschmotzung opzehuelen. Den Ajay Talwar, e Präis-Zouschlag Astrofotograf, huet d'Wichtegkeet vum donkelen Himmel beliicht fir schwaach Objeten ze beobachten an detailléiert Fotoen ze maachen. Hien huet betount, datt verschidden astronomesch Phänomener wéi de False Dawn an den Zodiacal Light nëmme vu Hanle duerch seng Däischtert observéiert kënne ginn.

Ee vun den Highlights vun der Star Party war d'Geleeënheet fir d'Zodiacal Light ze gesinn an ze fotograféieren, dat ass dat schwaach Sonneliicht, deen duerch Stëbs am Plan vum Sonnesystem verstreet ass. D'Participanten konnten dëst Phänomen op zwou successive Nuechte beobachten.

D'Evenement huet Participanten aus verschiddene Plazen uechter Indien ugezunn, dorënner Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, a Mumbai. De Sudhash Natarajan vun der Bangalore Astronomical Society huet ernimmt wéi dem Hanle säin Bortle-1 Himmel, deen als däischtersten Niveau bezeechent gëtt, him erlaabt obskur schwaach Galaxien ze observéieren. Hien huet seng Begeeschterung ausgedréckt fir all Joer op Hanle zréckzekommen.

Zousätzlech zu der Star Party, huet d'IIA, mat Finanzéierung vum UT Ladakh, 24 kleng Teleskope fir ausgewielten Dierfer an der Reserve zur Verfügung gestallt an hinnen als Astronomie Ambassadeuren trainéiert. Dës Initiativ zielt fir d'lokal Gemeinschaft iwwer Astronomie z'involvéieren an z'erzéien an d'Astro-Tourismuspotenzial vun Hanle weider ze verbesseren.

Den Direkter vum IIA, Prof. Annapurni Subramaniam, huet hir Zefriddenheet ausgedréckt fir den eenzegaartegen Himmel vun HDSR mat Astronomie-Enthusiaster ze deelen an d'Ausbildung vun de lokale Communautéiten als Astronomie Ambassadeure fir Touristen ze luewen.

Insgesamt huet déi éischt offiziell Stäreparty an der Hanle Dark Sky Reserve Amateurastronomen d'Méiglechkeet geliwwert, den uerdentlechen donkelen Himmel ze erliewen an Himmelsobjekter am Detail z'erfëllen. Den Erfolleg vum Event huet d'Potenzial vum Hanle beliicht als e gesichte Destinatioun fir Astronomie-Enthusiaster an Indien an doriwwer eraus.

Definitiounen:

- Indian Institute of Astrophysics (IIA): Eng Organisatioun déi Fuerschung a verschiddene Beräicher vun der Astrophysik an Astronomie an Indien mécht.

- Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: En Departement verantwortlech fir de Schutz an d'Konservatioun vun de Wildlife am Union Territory of Ladakh.

- Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): E Gebitt vun ongeféier 22 km Radius ronderëm Hanle dat als donkel Himmelsreserve bezeechent gouf fir d'Liichtverschmotzung ze kontrolléieren an däischter Himmel fir astronomesch Fuerschung an Astro-Tourismus ze erhaalen.

– Falsch Sonnenopgang: E ​​Phänomen dat virum Sonnenopgang observéiert gëtt, wou den Himmel schéngt beliicht ze sinn, och wann d'Sonn nach net opgestan ass.

- Zodiacal Light: Schwaach Sonneliicht duerch Stëbs am Fliger vum Sonnesystem verspreet, sichtbar an däischterem Himmel virum Sonnenopgang oder nom Sonnenënnergang.

– Bortle Scale: Eng numeresch Skala déi d'Däischtert vum Nuetshimmel moosst, mat Bortle-1 den däischtersten Niveau.

- Astronomie Ambassadeuren: Dierfer an der Hanle Dark Sky Reserve déi trainéiert gi fir Touristen an Astronomie-relatéiert Aktivitéiten ze educéieren an ze guidéieren.

Quellen: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.