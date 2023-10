Astrofotografen sammelen sech zu Hanle fir Zodiacal Light ze beobachten

Amateur Astronomen aus verschiddenen Deeler vun Indien hu sech viru kuerzem zu Hanle versammelt, engem Duerf an der Ladakh Regioun, fir dat elusive Phänomen bekannt als Zodiacal Light ze gesinn an z'erfaassen. Den Award-gewënnten Astrofotograf Ajay Talwar, deen zënter ville Joren op Hanle komm ass, huet d'Wichtegkeet vum donkelen Himmel ausgedréckt fir schwaach Objeten am Detail ze beobachten. Nom Talwar kënnen verschidden astronomesch Evenementer wéi de False Dawn oder d'Zodiacal Light nëmme vu Hanle observéiert ginn wéinst senger aussergewéinlecher Däischtert.

D'Zodiacal Light ass e schwaache Glanz vu Sonneliicht, deen duerch Stëbspartikelen am Fliger vum Sonnesystem verstreet gëtt. Dëst Phänomen ass extrem schwaach a kann nëmme vun den däischterste Plazen observéiert ginn, direkt virum Sonnenopgang. D'Participanten vun der Star Party zu Hanle ware glécklech dëst ephemerescht Liicht op zwou Nuechten hannereneen ze gesinn an ze fotograféieren.

D'Evenement huet eng divers Grupp vu Participanten ugezunn, dorënner lokal Dierfer, Touristen, an Astronomie-Enthusiaster aus Stied wéi Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, a Mumbai. De Sudhash Natarajan, e Member vun der Bangalore Astronomical Society, huet seng Begeeschterung iwwer d'Observatioun vun obskure Galaxien am Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR) gedeelt, deen en aussergewéinlech donkelen Bortle-1 Himmel fir Stargazing bitt.

Dorjey Angchuk, en anere Participant, huet betount datt Hanle en Hafen fir Amateurastronomen ass. Hien huet Pläng opgedeckt fir d'HDSR Star Party als alljährlechen Event z'etabléieren, an der Hoffnung et zu enger héich begeeschterter Versammlung fir Astronomie-Enthusiaster souwuel an Indien an am Ausland ze maachen. Zousätzlech gëtt Hanle als Site fir Astro-Tourismus gefördert, méi Besucher begeeschtert fir d'Wonner vum Nuetshimmel an dëser Fernregioun ze entdecken.

Insgesamt huet d'Versammlung vu passionéierte Astrofotografen an Astronomen zu Hanle eng eenzegaarteg Geleeënheet zur Verfügung gestallt fir déi ätheresch Schéinheet vum Zodiacal Light ze gesinn an déi aussergewéinlech Däischtert ze schätzen déi sou Observatioune méiglech mécht.

