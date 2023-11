D'International Space Station (ISS) huet vläicht keng Trick-oder-Behandlungen, awer dat heescht net datt Halloween vun de Crewmemberen u Bord vun der Ëmlafbunn onnotéiert gëtt. Mat hirer Kreativitéit an Resourcefulness hunn Astronauten Weeër fonnt fir de Geescht vun Halloween ëmzegoen, och an der Tiefe vum Weltraum. Loosst eis e bësse méi no kucken wéi se dës grujeleg Vakanz feieren an déi eenzegaarteg Kostümer déi se Joer fir Joer erauskommen.

Och wann schlecht Wieder d'Pläng vu Crew-3 NASA Astronauten an ESA Astronauten verspéit huet fir Halloween am Weltraum am Oktober 2021 ze feieren, hunn d'Crewmemberen scho u Bord vun der Gare et op sech geholl fir Halloween Spaass ze hunn. Si hunn d'Feele vun neien Arrivée net hir Séilen gedämpft. Den ESA Astronaut Thomas G. Pesquet huet op de soziale Medien déi komesch Optriede op der ISS gedeelt, an huet de Crew Member Akihiko Hoshide aus den Doudegen opgestan (oder hat hien?) Am Bezuch op d'Japan Aerospace Exploration Agency Astronaut.

Wa mir no vir kucken, kënne mir eis nëmmen déi spannend Kostümer an Traditiounen virstellen, déi an Zukunft wäerten entfalen. Am Joer 2022 sinn d'Expeditioun 68 Astronauten Koichi Wakata an d'NASA Astronauten Francisco "Frank" C. Rubio, Nicole A. Mann a Josh A. Cassada an den Halloween-Geescht komm, andeems se sech als populär Videospill a Cartoonfiguren verkleeden. Si hunn op genial Manéier Stowagebehälter als Kostümer an improviséierter Trick-or-Treat Poschen benotzt.

Wéi mir séier op 2023 viru kommen, sinn d'Expeditioun 70 Astronauten Jasmin Moghbeli vun der NASA, Satoshi Furakawa vun der Japaner Aerospace Exploration Agency, NASA Astronaut Loral O'Hara, an Europäesch Weltraumagence Astronaut Andreas Mogensen gesinn Halloween am Weltraum feieren. Hir Kostümer sinn nach net opgedeckt ginn, awer mir kënnen erwaarden datt hir Kreativitéit duerch blénkt.

FAQ:

Q: Wéi feieren Astronauten Halloween am Weltraum?

A: Astronauten u Bord vun der International Space Station feieren Halloween andeems se sech a kreativ Kostümer verkleeden, dacks aus Materialien, déi op der Gare verfügbar sinn.

Q: Hunn se Zougang zu Kostümer?

A: Och wa se keng traditionell Halloween Kostümer zur Verfügung hunn, fannen Astronaute kreativ Weeër fir Kostümer ze maachen mat Materialien déi op der ISS fonnt goufen.

Q: Ginn et Halloween-Feierlechkeeten am Weltraum?

A: Jo, Astronauten feieren Halloween zënter Joren am Weltraum, an et ass eng geschätzte Traditioun ënner Crewmemberen ginn.

Q: Sinn Kostümer jeemools aus onkonventionelle Materialien gemaach?

A: Jo, Astronauten hunn Staubehälter an aner Materialien, déi op der Raumstatioun verfügbar sinn, benotzt fir eenzegaarteg Halloween Kostümer ze kreéieren.

Q: Wäerten d'Halloween-Feierlechkeeten am Weltraum an Zukunft weidergoen?

A: Absolut! Soulaang et Astronauten op der Internationaler Raumstatioun sinn, wäerten d'Halloween-Feierde weider eng lëschteg a festlech Paus vun den Ufuerderunge vun der Weltraumfuerschung bidden.