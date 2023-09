Antik hëlzent Logbicher verroden déi fortgeschratt Fäegkeeten vun de fréie Mënschen

By

Archäologen hunn antike hëlzent Logbicher an Zambia entdeckt déi fréier Viraussetzungen iwwer d'Fäegkeete vu fréie Mënschen erausfuerderen. D'Resultater, publizéiert an der Zäitschrëft Nature, suggeréieren datt d'Steenzäit Leit Strukture viru bal eng hallef Millioun Joer gebaut hunn, wat e Niveau vun der Intelligenz an der Phantasie beweist, déi virdru onbekannt war.

D'Universitéit vu Liverpool's Deep Roots of Humanity Fuerschungsprojet huet dat antikt Holz ausgegruewen an analyséiert. De Professer Larry Barham, de Projet Leader, huet ausgedréckt datt dës Entdeckung säi Verständnis vu fréie mënschleche Vorfahren geännert huet. Hie mengt datt dës antike Mënschen hir Fäegkeeten a Kreativitéit genotzt hunn fir eppes Neies a Grouss aus Holz ze konstruéieren.

D'Fuerscher hunn och antik hëlzent Handwierksgeschir fonnt, dorënner Graafstécker, awer déi spannendst Entdeckung war zwee Holzstécker, déi a richtege Wénkel matenee passen. Steen Tools goufen benotzt fir Notzen an de Logbicher ze schneiden, sou datt se strukturell verbonne kënne ginn. Duerch d'Analyse vun de Schichten vun der Äerd an där d'Holz begruewe war, huet d'Team festgestallt datt et ongeféier 476,000 Joer al war.

Virdrun Beweiser vum mënschleche Gebrauch vum Holz gouf limitéiert fir Feier ze maachen an einfach Tools ze bastelen. Dës Entdeckung fuerdert d'Notioun eraus datt fréi Mënschen reng nomadesch Liewe gefouert hunn a weist datt se fäeg waren méi komplexe Konstruktiounen ze maachen.

Den Zweck vun dësen Holzstrukturen bleift onkloer. D'Gréisst vun de Logbicher suggeréiert datt se benotzt gi fir eppes substantiellen ze bauen, méiglecherweis eng Plattform fir en Ënnerdaach oder eng Struktur bei engem Floss fir ze fëschen. Wéi och ëmmer, ouni méi komplette Beweiser, ass et schwéier d'exakt Natur vun dëse Strukturen oder d'Aart vun antike Mënschen ze bestëmmen déi se gebaut hunn.

Déi hëlze Artefakte goufen a Groussbritannien transportéiert fir Analyse a Konservatioun. Wann dëst fäerdeg ass, gi se zréck an Zambia fir ugewisen ze ginn. D'Hoffnung ass datt dës Entdeckungen Kollektiounen beräicheren a Liicht op d'Holzaarbechtstraditioun an Zambia an d'antike mënschlech Interaktioune mat der Ëmwelt werfen.

Quell: BBC News