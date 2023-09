Fréierst bekannte Gebrauch vun Holz am Bau entdeckt an Zambia

Archäologen hunn déi fréierst bekannte Gebrauch vum Holz am Bau an enger Iwwerschwemmungsfläch op engem Waasserfall am Norde vun Zambia entdeckt. D'Struktur, déi op 476,000 Joer zréckgeet, ass virun der nächster bekannter Erscheinung vum Holz am Bau mat enger grousser Marge. Den hëlzenen Notch, bewosst gemaach mat Schrauwen an Adzingstechniken, huet zwee Deeler verbonnen a gouf nieft villen hëlzent Tools an engem Waasserwaasserbasseng fonnt. D'Resultater fuerderen d'Notioun eraus, datt nëmmen Homo sapiens fäeg wiere Landschaftsmodifikatioun.

Holzkonservatioun ass e selten Optriede wéinst Zerfall, wat et schwéier mécht d'Origine vun der Holzaarbecht ze bestëmmen. Wéi och ëmmer, hëlzent Speer goufen a boggy Konditiounen an England an Däitschland preservéiert, daten honnertdausende vu Joer zréck. E Stéck Holz vu viru 780,000 Joer, dat an Israel fonnt gouf, gouf als dat eelst bekannten Holzinstrument interpretéiert. Iwwerdeems Beweiser vun woodworking an der fréi Virgeschicht knapp ass, der Kalambo Entdeckung stellt substantiell Quantitéiten vun geschafft Holz Stécker, suggeréiert eng breet Palette vu potenziellen Gebrauch doriwwer eraus Waff.

Den Zweck vun der Struktur bleift onbekannt, awer d'Fuerscher spekuléieren datt et als Plattform oder Spazéiergang am Séi-Ëmfeld gedéngt hätt. Keng aner strukturell Notzung vum Holz gouf an der afrikanescher oder eurasescher Paleolithik fonnt, ausser fir en aneren notched Log deen virdru op der selwechter Plaz viru 70 Joer entdeckt gouf.

Dës banebriechend Entdeckung füügt zu der faszinéierender archäologescher Geschicht vun Zambia bäi. Virdru gouf de Schädel vun engem Hominin bekannt als Kabwe Man, Homo heidelbergensis, zu Kabwe entdeckt. Dating zréck ongeféier 300,000 Joer, de Kabwe Man huet d'linear Theorie vun der mënschlecher Evolutioun zerstéiert an d'Existenz vu multiple parallele mënschleche Lineages opgedeckt. Iwwerdeems de Schädel vläicht net direkt mat der hëlze Struktur verbonne sinn, bleift et e staarke Kandidat.

D'Identitéit vun den Ersteller vun der Struktur an d'Heefegkeet vun Tools bleift ongewëss, well Afrika während där Zäit vu verschiddenen Hominin Arten bewunnt gouf. Wéi och ëmmer, d'Regioun vu Kalambo war en Zentrum vun Aktivitéit fir vill Hominin Varianten, dorënner Homo heidelbergensis a méiglecherweis Homo naledi. Weider Fuerschung ass néideg fir d'Geheimnisser ronderëm déi fréierst bekannte Benotzung vum Holz am Bau an Zambia z'entdecken.

Quellen:

– Barham et al., Nature (2023)

- Haaretz