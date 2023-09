Nei Studie verbënnt Darmmikroben op Skelett Gesondheet

Wëssenschaftler hunn eng méiglech Verbindung tëscht dem Darmmikrobiom a Skelett Gesondheet entdeckt. Eng rezent Etude huet festgestallt datt verschidde Darmmikroben mat Knachdicht, Mikroarchitektur a Kraaft verbonne sinn. D'Resultater suggeréieren datt et méiglech ass den Darmmikrobiom z'änneren fir d'Knachgesondheet ze verbesseren.

D'Studie, mam Titel "Eng Zwee-Kohortstudie iwwer d'Associatioun tëscht der Darmmikrobiota a Knachdicht, Mikroarchitektur a Kraaft", gouf am Frontiers in Endocrinology publizéiert. D'Fuerscher ënnersicht d'Associatioun tëscht dem Darmmikrobiome an héichopléisende Peripheral quantitativ Computertomographie (HR-pQCT) Scans vum Radius an Tibia an zwee grousse Kohorten.

D'Fuerscher hunn Daten aus der Framingham Third Generation Study an der Osteoporotesch Fractures in Men Studie benotzt fir ze bestëmmen ob et e potenziell modifizéierbare Faktor war deen zur Skelettgesondheet bäidréit. Niddereg Knochendicht erhéicht de Risiko fir Osteoporose a Frakturen z'entwéckelen, besonnesch bei eeler Erwuessener.

D'Resultater hunn opgedeckt datt verschidde Bakterien, wéi Akkermansia a Clostridiales Bakterie DTU089, negativ Associatiounen mat Knochengesondheet bei eeler Erwuessener haten. Akkermansia ass virdru mat Adipositas assoziéiert ginn, während DTU089 méi reichend ass bei Individuen mat manner kierperlecher Aktivitéit a Proteinzufuhr. Dës Faktore si bekannt fir d'Skelett Gesondheet ze beaflossen.

D'Fuerscher hunn och festgestallt datt verschidde Bakterien mat Differenzen am Knochen-Querschnittgebitt verbonne sinn, wat suggeréiert datt Mikroben beaflosse kënnen wéi d'Knach d'Gréisst mam Alterung verännert.

Wärend méi Fuerschung gebraucht gëtt fir déi spezifesch Effekter vu bakteriellen Organismen op Skelett Gesondheet ze verstoen, gëtt dës Studie wäertvoll Abléck an d'potenziell Roll vum Darmmikrobiom an der Knachgesondheet. Schlussendlech kann d'Ziel vum Darmmikrobiom eng zukünfteg Approche sinn fir d'Skelett Gesondheet ze verbesseren.

Quellen:

- Studie publizéiert an Frontiers in Endocrinology (Keng URL)

– Harvard Medical School's Marcus Institut fir Alterungsfuerschung