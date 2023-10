Gaascht Entdeckt Ant Infestatioun pa Luxus Hotel

E Gaascht, deen am Véier-Stäre Malmaison Hotel zu Leith, Schottland, war, war entsat fir säi Raum mat Ameen infestéiert ze fannen. Den David Maison, deen Edinburgh fir e Gebuertsdagsausfluch besicht huet, ass erwächt fir Bugs am Buedzëmmer z'entdecken ier hien Dosende vu Seancen op sengem Handduch fonnt huet. D'Insekte goufe gegleeft datt se aus enger Rëss an de Plättercher entstane sinn.

D'Maison huet direkt den Hotelpersonal informéiert an e Video vun der Infestatioun op de soziale Medien eropgelueden. Hien huet d'Wichtegkeet betount fir d'Gesondheets- a Sécherheetsbedenken unzegoen an huet den Hotel gefuerdert fir direkt ze handelen. Wéi och ëmmer, hie behaapt datt d'Äntwert, déi hien vum Hotelpersonal krut, onglécklech war, mat enger einfacher Entschëllegung a keng Offer vu Kompensatioun oder Opléisung.

D'Präsenz vun Ameen an Hotelszëmmer kann beonrouegend fir Gäscht ginn, an et stellt Froen iwwer Propretéit an Ënnerhalt Standarden. Ant Infestatiounen kënne potenziell Gesondheetsrisiken ausstoen, well dës Insekte Bakterien an Allergènen droen kënnen. Dofir ass et entscheedend fir Hotelmanagement sou Themen séier an effektiv unzegoen.

De Malmaison Hotel huet gesot datt si d'Saach ënnersichen, awer huet de Moment keng weider Kommentarer ginn. Et ass wichteg fir Hoteler d'Zefriddenheet vun de Gäscht ze prioritär a séier ze handelen wa se mat esou Bedenken konfrontéiert sinn fir hire Ruff z'erhalen an en agreabelt Openthalt fir hir Clienten ze garantéieren.

Quellen:

- Edinburgh Live