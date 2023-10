Wéi d'NASA sech op Missiounen op de Mound a Mars virbereet, ass eng entscheedend Erausfuerderung eng nohalteg Nahrungsquell fir Crewmemberen ze garantéieren während hire verlängerten Openthalt am Weltraum. Am Moment vertrauen Astronauten haaptsächlech op virverpackte Liewensmëttel, wat Aschränkungen a Saache Qualitéit an Ernärung iwwer Zäit huet. Fir dëst Thema unzegoen, ënnersicht d'Fuerscher d'Méiglechkeet fir Liewensmëttel am Weltraum ze wuessen, d'Bedierfnes fir heefeg Erhuelung ze minimiséieren an eng frësch an nahrhafte Liewensmëttelversuergung fir laang Dauer Missiounen ze garantéieren.

D'NASA huet de Projet "Growing Beyond Earth" an Zesummenaarbecht mam Fairchild Botanical Garden am Joer 2015 initiéiert. Dëse Projet involvéiert Honnerte vu Mëttel- a Lycéewëssenschaftsklassen uechter d'USA, déi verschidde Somen wuessen an engem Habitat ähnlech wéi deen op der International Space Station ( ISS). Somen déi an dëse Klassesäll opbléien ginn dann an eng Chamber am Kennedy Space Center vun der NASA transferéiert fir weider Tester. Déi gewielte Somen gi schliisslech un d'ISS geschéckt fir hire Wuesstum a Mikrogravitatiounsbedéngungen ze bewäerten.

D'NASA huet och spezialiséiert Systemer entwéckelt fir de Planzewachstum am Weltraum z'ënnerstëtzen. De Geméisproduktiounssystem (Veggie) ass eng Low-Power Chamber kapabel fir sechs Planzen ze halen. Crew Memberen tendéieren manuell op d'Planzen, Waasser se mat der Hand. En anere System, de Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatiséiert d'Ernährung an d'Waasserung vu Planzen. Den Advanced Plant Habitat ass e voll automatiséierten Apparat entworf fir Planzewachstum ze studéieren mat minimaler Crew Bedeelegung.

Liicht an Nährstoffbedéngungen si kritesch fir erfollegräich Planzenwuesstem am Raum. Eng Serie vun Experimenter bekannt als Veg-04A, Veg-04B, a Veg-05 huet de Wuesstum vum Mizuna Moschter entdeckt, eng blateg gréng Erntegung, ënner verschiddene Liichtbedéngungen. D'Ausbezuelung, d'Ernärungszesummesetzung an d'mikrobiellen Niveaue vun de Weltraumplanzen goufen verglach mat deenen op der Äerd ugebaut. D'Crewmemberen hunn och de Goût, d'Textur an aner Charakteristike vun de Produkter bewäert. En anert Experiment, Plant Habitat-04, konzentréiert sech op Planz-Mikrobe Interaktiounen an huet de Goût an d'Textur vu Chili Peppers bewäert.

Éischt Experimenter hunn bewisen datt Mikrogravitatioun d'Planzentwécklung beaflosse kann, awer d'Gesamtplanzgesondheet net schueden. Zum Beispill, Weess Planzen gewuess 10% méi héich an der Mikrogravitatioun am Verglach zu hire Kollegen op der Äerd. D'Seedling Growth Untersuchungen hunn opgedeckt datt Séiwierker sech un d'Mikrogravitatioun adaptéiere kënnen andeems d'Genexpressioun am Zesummenhang mat Rauminduzéierte Stressoren geännert gëtt. Gravity Sensing a Planzen gouf duerch d'Plant Gravity Sensing Enquête exploréiert vun der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Dës Etude huet den Impakt vun der Mikrogravitatioun op Kalziumniveauen gemooss, a liwwert Abléck an d'Designéiere vun effektiven Methoden fir Planzen am Weltraum ze wuessen.

Adäquate Waasser Liwwerung ass eng bedeitend Erausfuerderung an der Mikrogravitatioun. D'Plant Water Management Enquête huet eng hydroponesch Method bewisen fir Waasser a Loft fir Planzenwurzelen ze liwweren. D'XROOTS-Studie experimentéiert mat hydroponeschen an aeroponeschen Techniken (Loftbaséiert) als Alternative fir traditionell Buedembaséiert Kultivatioun. Dës Techniken hunn d'Potenzial fir grouss Skala Ernteproduktioun fir zukünfteg Weltraumfuerschung z'erméiglechen.

Ausserdeem hunn d'VEG-03 Ermëttlungen d'Kultivatioun vu verschiddene Geméis involvéiert, dorënner Extra Zwerg Pak Choi, Amara Moschter, a Red Romaine Salat. Wärend dem Experiment huet den NASA Astronaut Mike Hopkins déi éischt Planztransplantatioun am Weltraum gemaach, gesond Sprossen vun engem Planzekëssen op déi kämpft an Veggie transferéiert. Dës erfollegräich Transplantatioun stellt nei Méiglechkeeten fir de Planzewachstum an der Mikrogravitatioun ze verbesseren an d'Varietéit vu Kulturen auszebauen, déi am Weltraum ugebaut kënne ginn.

Wéi d'NASA hir Fuerschung an Experimenter weiderféiert, ass et evident datt Planzen wuessen am Weltraum eng verspriechend Léisung fir laang Dauer Missiounen ass. D'Wëssen, déi aus dësen Bestriewunge gewonnen ginn, hëlleft zukünfteg Technologien a Methoden fir nohalteg Liewensmëttelproduktioun am Weltraum ze gestalten, déi ambitiéis Ziler vun der Agence vun der mënschlecher Exploratioun iwwer d'Äerd z'ënnerstëtzen.

